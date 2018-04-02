裘莉、小珍妮佛追星 屈身搶跟安妮華達合照

2018年04月02日 16:37 中時 潘鈺楨

法國「新浪潮之母」安妮華達（Agnès Varda）推出新片《最酷的旅伴》（Faces Places），不僅接連榮獲美國奧斯卡及法國凱薩獎提名，就連好萊塢巨星安潔莉娜裘莉、珍妮佛勞倫斯都成為她的超級粉絲。該片去年底舉行全美首映會，高齡89歲的安妮華達應邀出席，裘莉跟小珍妮佛不僅親赴首映會「追星」，矮小的安妮華達跟身材高䠷的兩人合影時，一句自嘲「這樣我會出鏡」，便讓她們立馬「放下身段」蹲下照相。

《最酷的旅伴》去年底在洛杉磯舉辦電影首映盛會，便邀請該片導演安妮華達及JR從巴黎飛來出席盛會。當安妮華達會出席的消息一傳開，立刻吸引《黑天鵝》名導戴倫艾洛諾夫斯基、巨星安潔莉娜裘莉，以及《紅雀》女主角珍妮佛勞倫斯等影人揪團來欣賞，大家都搶著要跟安妮華達合照。有趣的是，兩位女星高䠷的身材，卻反而令讓嬌小的安妮華達有點怯步，合照時自嘲「這樣我會出鏡」，逗得兩位奧斯卡女星趕緊蹲下屈身合影，也讓媒體拍照時更懂得誰才是「嬌點」，幽默智慧教人佩服。

安妮華達與楚浮、高達等法國新浪潮名導齊名，更是首位榮獲奧斯卡終身成就獎肯定的女導演。高齡89歲的她，息影風聲近年甚囂塵上，讓全球影迷捏了把冷汗。息影傳聞仍在耳際，安妮華達竟立刻找來「21世紀布列松」攝影師JR搭檔，拍攝出大獲好評的《最酷的旅伴》。兩位不同領域的大師片中互激創意，結合攝影、電影及人文風情，並在法國各地留下許多風格獨特的大型藝術創作，全片美不勝收、處處令人驚艷。電影3日在台上映。

(中時)