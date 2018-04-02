竹市墓地接連火警 消防疲於奔命

2018年04月02日 16:51 中時 徐養齡

新竹市墓地火警頻傳，消防員疲於奔命。（徐養齡翻攝）

死了都不得安寧！新竹市近來墓地火警頻傳，光是上周末就多達5件，其中懷恩堂旁的墓地火警，甚至波及到附近10多塊墳，讓消防隊疲於奔命，也衍生出麻煩難解的後續賠償問題。

趕在5天清明節連假前，不少民眾利用周末假日，攜家帶眷前往墓地掃墓，但疑因在燒雜草時沒注意火勢，讓整片墓園燒得一片焦黑，甚至波及其他墳墓，所幸未傳出人員傷亡，但卻讓溫馨的祭祖之行變了調。

新竹市消防局統計，3月份除了墓地火警18件，另有在墓地周邊引發的田野雜草火警11件、廢棄物火警5件，總計多達34件，光是上周末就有5件，憂心5日清明節仍會持續發生火警。

新竹市明湖路懷恩堂附近一塊山坡地，上周六發生嚴重火警，火勢在雜草助燃下一發不可收拾，將當地10多塊墓地燒得灰黑，有民眾看到祖先墓園受創，心痛又不捨，氣得要求償。

不過新竹市殯葬管理所所長黃忠議說，該地非公共墓地園區，依法仍屬禁葬區域，因火警衍生出的賠償問題恐較為複雜，呼籲民眾掃墓時要準備水，慎防火勢蔓延。

消防局局長李世恭表示，每年都有民眾在掃墓後，未撲滅餘燼就離開，甚至隨手丟棄菸蒂，都是造成林野墓地火災的原因，清明節當天9處主要掃墓區設置「防災服務站」，免費提供提水袋，方便民眾澆熄餘燼。

民眾掃墓時應謹記「4不2記得」原則，「不」亂燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹，祭祀後「記得」撲滅火源，就可以避免星星之火造成災害發生。「記得」隨手將垃圾帶走。

(中時)