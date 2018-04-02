竹市墓地接連火警 消防疲於奔命

新竹市墓地火警頻傳，上周六一場火，將10多座墳燒得焦黑。（徐養齡翻攝）

友善列印
中時
新竹市墓地火警頻傳，消防員疲於奔命。（徐養齡翻攝）

死了都不得安寧！新竹市近來墓地火警頻傳，光是上周末就多達5件，其中懷恩堂旁的墓地火警，甚至波及到附近10多塊墳，讓消防隊疲於奔命，也衍生出麻煩難解的後續賠償問題。

趕在5天清明節連假前，不少民眾利用周末假日，攜家帶眷前往墓地掃墓，但疑因在燒雜草時沒注意火勢，讓整片墓園燒得一片焦黑，甚至波及其他墳墓，所幸未傳出人員傷亡，但卻讓溫馨的祭祖之行變了調。

新竹市消防局統計，3月份除了墓地火警18件，另有在墓地周邊引發的田野雜草火警11件、廢棄物火警5件，總計多達34件，光是上周末就有5件，憂心5日清明節仍會持續發生火警。

新竹市明湖路懷恩堂附近一塊山坡地，上周六發生嚴重火警，火勢在雜草助燃下一發不可收拾，將當地10多塊墓地燒得灰黑，有民眾看到祖先墓園受創，心痛又不捨，氣得要求償。

不過新竹市殯葬管理所所長黃忠議說，該地非公共墓地園區，依法仍屬禁葬區域，因火警衍生出的賠償問題恐較為複雜，呼籲民眾掃墓時要準備水，慎防火勢蔓延。

消防局局長李世恭表示，每年都有民眾在掃墓後，未撲滅餘燼就離開，甚至隨手丟棄菸蒂，都是造成林野墓地火災的原因，清明節當天9處主要掃墓區設置「防災服務站」，免費提供提水袋，方便民眾澆熄餘燼。

民眾掃墓時應謹記「4不2記得」原則，「不」亂燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹，祭祀後「記得」撲滅火源，就可以避免星星之火造成災害發生。「記得」隨手將垃圾帶走。

(中時)

廟會陣頭遶境交通大亂 嗆警「看… 暗夜槍響 承德橋下黑幫毆人示威

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。