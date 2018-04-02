千帆入港！點亮鹿港老屋 彰縣編5000萬元補助修繕活化

彰化縣文化局兩年總計編列5000萬元經費為鹿港鎮的老屋打造專屬活化補助方案，2日上午公布補助方案實施要點。(謝瓊雲攝)

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彰化縣文化局近兩年來積極推動全縣老屋修繕活化，針對老屋密集的鹿港鎮還有專屬補助方案，2日上午在縣立美術館舉辦說明會。(謝瓊雲攝)
文化局長陳文彬詳盡說明鹿港老屋活化再利用的補助申請資格細節。(謝瓊雲攝)

千呼萬喚，彰化縣鹿港歷史老屋活動再利用補助辦法終於出爐！彰化縣文化局今、明兩年共計編列5000萬元經費，針對修繕和文化經營兩類給予補助，2日上午公布補助辦法，每棟老屋單案最高可補助90萬元整建，盼能點亮鹿港老屋，再現鹿港歷史街景。

彰化縣文化局2016年起大力推動老屋活化，2年多全縣總計有15棟老屋獲補助完成修繕，另有6件老屋因文化經營持續獲得每月租金補助；其中完工後的鹿港南勢社區黃家祖厝開始辦理老人共餐、溪湖陳府古厝更保留重現竹管厝風貌，並變身老人活動中心，令社區長者津津樂道。

文化局長陳文彬表示，鹿港老街區目前是全縣老屋最密集之處，這兩年不斷有鹿港文史工作者關切相關活化補助辦法；配合鹿港國家歷史風景區計畫，獲文化部核定「千帆入港─再現鹿港歷史現場」計畫，編列5000萬元經費，為鹿港鎮老屋打造專屬方案，盼藉由老屋普查、活化補助等方案，讓鹿港老屋活化新生。

陳文彬說，除了積極鼓勵屋主翻新整修老房子，文化局也將作為媒合平台，整合提供水泥、磚砌和竹管厝等建築工法施作的工匠、師傅資訊，供老屋所有權人參考，也將輔導有意創業的年輕人進駐使用。修繕類每案最高補助60萬元，若願意無償供文化局使用5年，可再加碼至90萬；文化經營類計每月最高可獲得5000元租金補助。

小鎮資產管理有限公司執行長許書基說，受文化局委託辦理計畫先期調查，目前鹿港鎮核心區符合補助資格的老屋還有2000棟的豐富蘊藏量，但很多產權非常複雜，屋主、所有權人長年住在國外，經主動訪查通知，篩選其中100棟最具活化歷史價值的老屋主動洽談，其中有20棟已聯繫上屋主或其在台後代、親友，都表示有意願申請補助進行修繕與活化。

(中時)

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