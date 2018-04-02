科技廠性騷擾主管爆已離職！勞動局：公司無法免責

科技廠性騷擾主管爆已離職！勞動局：公司無法免責。性騷擾示意圖，非當事人。（資料照 陳信翰攝）

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中時電子報

有網友爆出單獨面試某科技大廠時，過程中不斷遭到面試主管詢問性方面的問題，甚至量三圍又逼問「摸哪裡會濕」。對此，資方聲明稱該主管已離職，但北市勞動局表示，對於此案處理，公司無法免責，如果當事人來申訴，勞動局調查屬實將可對雇主最高開處10-50萬的罰金。

有網友爆出單獨前往某科技大廠面試時，面試官竟然詢問私密問題包括「妳哪個部位最敏感？三圍多少」等問題，甚至還當場幫面試者量三圍，面試者表示談話之間一直帶到有關性方面的問題，讓她感到不舒服。對此，勞動局表示，如果接獲當事人主動申訴，將會根據《性別工作平等法》對公司展開調查，如果雇主未啟動調查或是協助的話，將可對公司最高開處10-50萬的罰金。

對於網友爆料，自己遭到面試主管量胸圍，過程中還不斷詢問：「妳哪個部位最敏感？」等私密問題一案，公司發言人表示，公司知道事件時，該名人資主管已離職，公司也已委請律師跟法務協助處理。

對此，《中時電子報》致電台北市勞動局，就業安全科科長施貞夙表示，根據媒體報導，該案當事人已到警局備案，不過尚未到勞動局提出申訴。她表示，如果該疑似遭到性騷擾的面試者有到本局提出申訴的話，當局才能依據《性別工作平等法》去調查公司。

她說，主要會對公司展開勞檢調查，查看公司管理制度中，有無對面試過程中提供適當的保護責任，雙方要確認事情發生經過，如經調查雇主沒盡到應防治性騷擾行為之發生，以及雇主於知悉前條性騷擾之情形時，無採取立即有效之糾正及補救措施之情況之下，，將會依據《性別工作平等法》第 38-1 條，處新臺幣十萬元以上五十元以下罰鍰。

(中時電子報)

科技大廠面試爆性騷擾 主管量胸圍還問「哪最敏感？」

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