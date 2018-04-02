傑米貝爾就愛「女大男小」 舞逗安妮特班寧

傑米貝爾（左）在片中戀上安妮特班寧。（CatchPlay提供）

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曾憑《舞動人生》榮獲英國奧斯卡影帝的傑米貝爾（Jamie Bell），在電影《最後相愛的日子》（Film Stars Don’t Die in Liverpool）戀上安妮特班寧（Annette Bening）飾演的50年代美豔女星葛洛莉亞葛拉罕（Gloria Grahame），儘管兩人年紀相差懸殊，仍擋不住眷戀，發展出一段雋永浪漫的戀情。

戲裡無微不至呵護年上女友的傑米貝爾，2017年7月才剛與年長3歲的凱特瑪拉（Kate Mara）步入禮堂，提及新婚生活表示：「雖然結婚不久，卻彷彿已在一起一輩子。」當被問到如何演繹戲裡這段女大男小的戀情，他說：「我喜歡本片表達出『女性無論在什麼年齡，都擁有對愛情的渴望』，但我從未覺得女大男小的愛情有什麼不同，也不會因此改變詮釋的方式；對我來說，這兩個人深愛彼此，無關年紀，他們愛的是彼此原來的樣子。」他的暖男個性也受到安妮特班寧認證，她大讚說：「傑米太棒了，他彷彿能接納我的一切，讓我備受尊重又很有安全感。」

以《舞動人生》舞出知名度的傑米貝爾在《最後相愛的日子》再次大展舞技，由他飾演的彼得特納（Peter Turner）和葛洛莉亞葛拉罕初次相識，葛拉罕就邀他一起練習跳舞，兩人也在此時為對方吸引，進而陷入熱戀。導演保羅麥格根（Paul McGuigan）談到拍攝這場兩人走進彼此生命的關鍵重頭戲時，為防傑米貝爾和安妮特班寧不知如何跳出輕快的迪斯可舞步，他安排一位舞蹈指導在旁以備不時之需，但一開拍兩人便隨性跳起舞來，即興展現所有舞步和動作，搭配得天衣無縫，導演笑說：「有《舞動人生》的男主角來演這部電影，舞蹈指導就派不上用場了。」

傑米貝爾則說為了拍攝這場戲他跟班寧其實做了一些準備，「我想要跳出符合時代的舞步，所以看了幾段《週末夜狂熱》（Saturday Night Fever）的影片，安妮特也一直戴耳機邊聽音樂邊舞動身體。我們都清楚這場戲很重要，觀眾是否能感受兩人之間的愛意和火花就看這場戲。」

《最後相愛的日子》描述奧斯卡女星葛洛莉亞葛拉罕（安妮特班寧　飾）在倫敦與小演員彼得特納（傑米貝爾　飾）墜入愛河，她成熟的魅力讓彼得為之傾倒，而他對她的迷戀更讓她癡迷，但葛洛莉亞癌症突然復發，不願拖累彼得的她決定隱瞞病情與他分手，為炙熱的愛情畫下句點。三年後，重病的葛洛莉亞到彼得在利物浦的老家休養，一直深愛著彼此的兩人再度相聚，攜手度過最後的相愛時光。電影4月13日在台上映。

(中時)

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