螢火蟲季登場！南投縣規畫4大賞螢區 24條路線

螢火蟲季登場，南投縣政府今年規畫4大賞螢區、24條路線，歡迎大家來賞螢。（廖志晃攝）

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南投縣是全國最大的螢火蟲基地，2日發表賞螢地圖。（廖志晃攝）
小朋友扮演螢火蟲翩翩起舞，為螢火蟲季揭開序幕。（廖志晃攝）

螢光飛舞的季節來臨，螢火蟲的家園南投縣，2日發表「南投賞螢地圖」，並公開24條賞螢導覽套裝行程，邀請全國民眾走訪南投，探尋螢火蟲閃閃動人的舞姿，看見社區生態守護的成果。

低頭賞「螢」河，抬頭觀星空，是2018年南投螢火蟲季的特色；副縣長陳正昇說，南投縣被譽為全台最大賞螢基地，每年吸引眾多遊客前來賞螢；縣府規畫縣內4大賞螢區地圖，邀請國人走進南投賞螢火蟲、嘗美食，以慢遊樂活的心情，進行生態知性旅行；賞螢區周邊社區及區域經營業者，串聯生態導覽、在地特色體驗等內容，推出套裝導覽行程，共有24條組合賞螢路線，從單日導覽到2天1夜，行程豐富且多元，周周開團，提供遊客最便利的賞螢選擇。

南投縣4大賞螢區，包括日月潭周邊的社區步道；竹山及鹿谷的溪頭與鳳凰教育園區、小半天、鳳凰谷鳥園、三生緣區；其中，杉林溪森林生態渡假園賞螢季，則因海拔較高將在7月展開，串聯2018世界螢火日盛大辦理，並針對愛好攝影遊客設計螢火蟲攝影團。

還有位於國姓鄉的泰雅渡假村及惠蓀林場；仁愛鄉的奧萬大森林遊樂區，4大賞螢區橫跨7鄉鎮；鹿谷鄉公所4月起，每周末假日由導覽人員帶領遊客，走訪鹿谷賞螢秘境，需事先報名；溪頭自然教育園區以及鳳凰谷鳥園，也推出團體導覽行程，飯店旅宿業者也推出免費導覽活動，住宿的旅客可參與。

泰雅渡假村也將於4月中旬開始，持續1個月，每晚進行螢火蟲探訪，露天泡溫泉賞螢光，更是獨一無二的享受。

奧萬大森林遊樂區推出夜間導覽，並與周邊社區合作，舉辦2天1夜螢河樂悠遊小旅行，認識林業保育及體驗農村生活。

觀光處表示，今年南投螢火蟲季推出超過24條的賞螢路線，除住宿特約飯店免費參與導覽行程，其餘行程依照不同地點與體驗項目，分別收取金額不等的導覽與入園門票，詳情請上「樂旅南投」臉書粉絲團查詢。

(中時)

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