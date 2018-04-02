原住民族部落特色道路改善 中市獲全國第二

中市府在「106年度原住民族部落特色道路改善計畫」獲全國第二名，市長林佳龍（右）2日在市政會議頒發獎狀表揚，由市府原民會主委全秋雄代表接受。（盧金足攝）

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台中市政府為協助原住民族部落周邊各項產業、資源與特色景點的流通以及部落居民生活權益，積極執行「106年度原住民族部落特色道路改善計畫」，執行績效經考核榮獲全國第二名，市長林佳龍2日在市政會議上頒發獎狀表揚。

和平區為台中市原住民族部落聚集地區，具有豐富的自然景觀及原住民文化內涵，是台中極具特色的觀光資源，而部落周邊各項產業活動、觀光接駁、居民通勤及就醫等，皆仰賴道路建設的支持。

市府爭取中央原住民族委員會106年度「原住民族部落特色道路改善計畫」，獲得經費計1100萬元，台中市和平區公所加強推動，於106年完工，促進地方部落建設及產業發展。

中央原住民族委員會針對工期、預算執行、施工品質、行政作業及計畫執行效益等重點項目考核，中市獲得總分86.9，排名全國第二，日前於「106年度年終檢討會暨107年度原住民族地區公共工程第1次推動會報」頒贈獎盃1座予台中市原住民族委員會。

市府原民會主委全秋雄表示，市府因去年度執行績效備受中央原民會肯定，今年度截至3月份也已獲核定補助經費達3100萬元，是往年經費的3倍，核准支用第二預備金422萬元為107年地方配合款，讓計畫得以加速執行，讓更多民眾了解原住民族經濟產業的實力與能量，藉以行銷原鄉特色產業。

(中時)

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