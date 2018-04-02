捉人當鬼喔！喬漢姆、傑瑞米雷納大玩「貼背戰」

2018年04月02日 16:51 中時 潘鈺楨

5個從小學一年級一起長大的朋友，長大後繼續玩著捉人遊戲。（華納兄弟提供）

改編自真人真事的電影《貼背戰》，2日發布第一支預告，要讓觀眾看看艾德赫姆斯、傑克強森、漢尼拔布瑞斯、喬漢姆與傑瑞米雷納玩得有多狂！

《貼背戰》由艾德赫姆斯、傑克強森、漢尼拔布瑞斯、喬漢姆與傑瑞米雷納主演，他們飾演5個從小學一年級一起長大的朋友，選擇毎年的5月展開整整一個月毫無忌憚的捉人遊戲。當鬼的那個人必須將手掌貼到對方的背上並且大喊一聲「抓到了！你當鬼！」他們毎個人都做好打壞交情、丟掉工作甚至冒著失去生命的準備，但他們全都樂此不疲，並且認為這是維繫友情的好方法。

今年，這場抓人的遊戲剛好與其中一人的婚禮撞期，傑瑞（傑瑞米雷納）同時也是五人之中從未落敗過的玩家，想當然爾成為這次遊戲中最容易被找到的人，雖然知道自己以經成了眾人的目標，但是所有人都不知道的是，他早就嚴陣以待了。

電影由傑夫托姆西奇執導，除了上述的5位，還有安娜貝爾瓦莉絲、艾拉費雪與拉西達瓊絲，故事取材自《華爾街日報》的一篇報導，標題為「避免當鬼需要計劃與謹慎」，文章一出引發好萊塢製片人陶德嘉納與馬克史泰倫的好奇與關注，進而拍成這部集合動作與友情的喜劇電影。電影將於6月29日在台上映。

(中時)