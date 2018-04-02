明明富二代！ 艾米漢默年少偷賣色情雜誌賺暴利

2018年04月02日 16:52 中時 潘鈺楨

艾米漢默是名副其實的「高富帥」。（傳影提供）

台灣將推出《寂寞大師》劇照展。（傳影提供）

艾米漢默在電影《以你的名字呼喚我》飾演男同志，新片《寂寞大師》繼續，艾米漢默的冷靜紳士也和影帝傑佛瑞洛許的抓狂神經質擦出精彩火花，惺惺相惜的兩人將在短短18天內發展出一段特別的情誼！

九頭身男神艾米漢默是名副其實的「高富帥」，出身於石油大亨之家，長相英俊挺拔難掩貴氣，不過其實他以前竟曾經靠販賣色情雜誌外賺取過暴利！在美國脫口秀節目中，艾米漢默坦言自己曾在國中時動了歪腦筋，在學校偷偷向男同學販售《花花公子》色情雜誌，甚至自出「雜誌＋乳液」的優惠組合包，說出口的當下艾米忍不住臉頰爆紅，「我現在羞愧得好想死！」雖然祖父和父親都是世界頂尖的商人和慈善家，但艾米身為金孫並沒有選擇輕鬆繼承家業，在「半離家出走」後斷斷續續失業6年，才決心重啟小時候的表演夢，從《花邊教主》小配角一路到《紳士密令》、《以你的名字呼喚我》，現在更與影帝傑佛瑞洛許在《寂寞大師》同台飆戲。

台灣推出《寂寞大師》劇照展，讓觀眾看完電影還能看到艾米漢默身影。4月9日起至4月30日，影帝傑佛瑞洛許與艾米漢默主演的最新力作《寂寞大師》將於SUNMAI BAR金色三麥精釀啤酒吧安和店（台北市大安區安和路一段55號）舉辦原版電影劇照展，透過電影隨行攝影師的快門，捕抓導演及演員鏡頭內外的神情。只要於店內消費滿1000元，就有機會把含框電影劇照帶回家活動詳情請上SUNMAI BAR粉絲團或直接走訪。

(中時)