節慶活動散場過後 冰屋成為流浪動物之家

張軒豪號召友人將活動散場後的藝術冰屋，重新打造成為浪孩的家。（林和生攝）

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張軒豪（中）實踐生活再製，將活動散場後的藝術冰屋，重新打造成為浪孩的家。（林和生攝）

活動散場後的裝置藝術何處去？成了不少主辦單位最頭痛的事，屏東縣政府去年擴大舉辦耶誕節活動，撤場後共有15座藝術冰屋委由廠商進行後續處理，過去總被當成廢棄物丟棄的藝術品，經業者巧手打造，變成一座座造型狗窩，將全數捐給大仁科大讓流浪動物使用。

活動得標廠商之一的張軒豪表示，熱鬧節慶總有散場的一刻，但礙於保存空間有限，主辦單位總會將大型藝術品委由業者進行後續處置；此次藝術展留下的造型冰屋主要由玻璃纖維打造，因無法回收，只能當成大型廢棄物處理，一個鐵夾下去，又快又省事。

但想到製作時耗費的心血，加上冰屋仍然堪用，無法回收既可惜又不環保，因此決定動手再製，且同步媒合學校及公單位需求，經過多方詢問，大仁科大釋出高度意願。

大仁科大目前正與屏東流浪動物收容中心合作，進行縣內浪孩收養工作，張軒豪說，為了幫流浪動物打造新家，除替冰屋重新上漆，也找來廢棄木造棧板進行改造，從入口加大，讓中型犬以下都能自由進出，連底座都改由塑膠板填裝，方便事後清理。

因物品將無償捐出，張軒豪特地上網號召志工，吸引近20位友人到場相挺，多數使用的鐵釘也都是從淘汰木板拔下再利用，將再製理念發揮淋漓盡致。

未來這一座座冰屋，將隨著流浪動物認養活動前進各據點，張軒豪表示，這樣的生活再製不僅符合廢棄物利用概念，重新賦予藝術品新生命，也盼吸睛的冰屋能為流浪動物發聲，提高被認養的機率。

(中時)

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