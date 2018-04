白宮頭號大嘴巴！ 狂洩川普秘密都是她

2018年04月02日 16:54 中時電子報 蔡萱

美國現任總統川普和媒體的戰爭,從他競選之初就開始,大砲性格的他也成為了歷屆總統中,和媒體對槓最嚴重的總統之一。不過最近暢銷書作家凱斯勒就出新書爆料,川普政府會讓媒體有這麼多秘密可曝光的不是別人,「白宮頭號大嘴巴」就是川普愛將之一的白宮顧問康威。

美國暢銷書作家凱斯勒(Ronald Kessler)將在近日發表新作「川普的白宮:改變遊戲規則」(The Trump White House: Changing the Rules of the Game),他在2日接受採訪也搶先曝光了新書勁爆的內容,他表示川普愛將之一的總統顧問康威(Kellyanne Conway),是白宮中向媒體洩漏資訊最多的人,簡直就是「白宮頭號大嘴巴」。

凱斯勒表示,「如果你在想為什麼白宮會有這麼多秘密外洩,康威這個白宮頭號大嘴巴就是其中一個原因」。他說康威在超過一個場合中,忘記了她正在接受公開採訪,而毫無顧忌展開對白宮同事火力全開的批評。

像是康威曾對前白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus),做出了最「刻薄且完全不真實」的

批評。而且康威連川普的親生女兒伊凡卡(Ivanka Trump)也沒放過,曾經對外貶低伊凡卡及她擔任白宮資深顧問丈夫庫許納(Jared Kushner)。

白宮對凱勒斯這番言論沒有立即回應。

現年50歲的康威在2016年的美國大選中出盡鋒頭,因為她是史上第一個為共和黨總統候選人競選成功的女性競選總幹事,在關鍵時刻幫助民調下跌的川普反敗為勝,入主白宮。她無疑是川普的最信任的愛將之一,在這屆白宮「高淘汰率」的情況下,她的地位相對穩定許多。在川普的就職典禮舞會、各個重要場合中,總是有她的身影。

康威在選後獲得了總統顧問一職,不時在媒體上積極捍衛川普的政策,不過卻也因為她暴走的性格以及激烈的措辭,而惹出不少爭議。像是她曾經為川普就職典禮人數激辯,當場在電視上暴怒翻臉,還用自己創造出新的詞彙 ── 「另類事實」(Alternative facts)來反駁,成為川普政府的弱點之一。

之後又為了替川普的難民禁令護航,憑空捏造出一場不曾存在過的「鮑林格林大屠殺」(Bowling Green massacre),來拉前任總統歐巴馬下水。還曾不顧規定,在新聞節目上公開為伊凡卡的個人品牌大打廣告,引來政府風紀辦公室(OGE)的關切。

