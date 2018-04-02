國家表演藝術中心董事會 通過下任總監名單

2018年04月02日 17:30 中時 趙靜瑜 、 鄧博仁

國家表演藝術中心第二屆董事會2日舉行，現場除了聽取三館一團現任藝術總監的報告之外，也順利通過下任總監名單，其中台北國家兩廳院新任藝術總監將由前任副藝術總監劉怡汝（圖）擔任。(鄧博仁攝)

國家表演藝術中心第二屆董事會2日舉行，現場除了聽取三館一團現任藝術總監的報告之外，也順利通過下任總監名單，其中台中國家歌劇院新任總監由國家交響樂團執行長邱瑗（圖）擔任，預計五月底上任。(鄧博仁攝)

國家表演藝術中心第二屆董事會2日開首次董事會，席間通過國表藝董事長由朱宗慶（圖）續任的提案。(鄧博仁攝)

國家表演藝術中心第二屆董事會2日舉行，順利改選新任董監事。文化部長鄭麗君（中）出席致賀。國表藝第二屆董事會成員名單包括第一屆留任董事現任國家表演藝術中心董事長朱宗慶（前排左2) 、國立政治大學名譽教授吳靜吉（前排右3）義美食品董事長高志尚（前排左1)、第二屆監事為國際通商法律事務所律師陳玲玉（右2)等人。(鄧博仁攝)

國家表演藝術中心第二屆董事會今(2)日舉行，現場除了聽取三館一團現任藝術總監的報告之外，也順利通過下任總監名單，其中台北國家兩廳院新任藝術總監將由前任副藝術總監劉怡汝擔任，預計四月七日上任。台中國家歌劇院新任總監由國家交響樂團執行長邱瑗擔任。預計六月一日上任。

文化部長鄭麗君表示，今天代表行政院來表達對於第二屆國表藝董事長的感謝，很感謝董事長朱宗慶在第一屆時期的協助，「朱宗慶是台灣行政法設置條例的催生者，也是新任董事會的不二人選。」

鄭麗君說，這屆董事會成員包括表演藝術、傳統藝術、學術界、企業界，陣容堅強，「謝謝大家接下這個邀請，成立行政法人就是要尊重專業，但政府也不是都不管，我們會在政策上彼此連結，政策接軌，與國表藝協力合作。」

國表藝第二屆董事會成員名單包括第一屆留任董事現任國家表演藝術中心董事長朱宗慶、國立政治大學名譽教授吳靜吉、音樂教育家劉富美、作家及劇場工作者鍾政瑩（鍾喬），以及新任董事國立臺灣師範大學音樂學系教授林淑真、國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授鄭榮興、國家文化藝術基金會前執行長蘇昭英、蒂摩爾古薪舞集團長路之‧瑪迪霖、永豐金控總經理兼永豐金證券董事長朱士廷、義美食品董事長高志尚、成志投資股份有限公司董事長許勝傑、中國醫藥大學董事長蔡長海，以及文化部政務次長楊子葆、教育部政務次長蔡清華、外交部政務次長章文樑。

第二屆監事名單包括第一屆董事轉任的和碩聯合科技董事長童子賢、國立臺北藝術大學戲劇學院教授楊其文、國際通商法律事務所律師陳玲玉、財團法人臺灣新光保全文化藝術基金會董事張敏玉，以及政府機關代表文化部主計處處長李秋月，並選出楊其文擔任執行監事。

(中時)