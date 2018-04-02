燈塔電子助航 10月底前全台建置完成

燈塔電子助航，航港局預計10月底前全台建置完成。（航港局提供）

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鑑於海上各國商船往來頻繁，台灣海域海流交會和海象多變，交通航港局將建立全國燈塔電子助航功能，透過運用自動辨識系統(AIS)技術，提升船舶航行安全。

航港局表示，將在全國燈塔建置14座AIS基站、19座AIS航標台，並借海岸巡防署安檢站為輔，達到沿岸20浬海域範圍資訊涵蓋率100%。第一座燈塔AIS於2017年12月27日在基隆燈塔正式安裝，目前已完成台灣本島15座，預計今年10月底前會陸續完成其餘燈塔AIS建置。

未來除電子助航功能並兼負監控台灣海域船舶動態，該系統設備是由丹麥引進，為全球AIS設備第一品牌，規格及通訊方式均符合國際航標協會(IALA)標準，與歐美等先進國家同步。

航港局強調，新開發的AIS系統可接收及廣播台灣海域船舶訊息，即時標示海上礙航物、設定虛擬航標，讓航行船舶第一時間能避開障礙物，並可劃設安全警示區監控船舶航行狀況，針對誤入淺灘暗礁、船速異常、偏航等自動偵測與預警，對船舶發布海事安全資訊通報。同時提供航道流量、交通密度統計、船舶歷史軌跡紀錄等，未來將建立船舶動態大數據資料庫，開放資料共享，於海難及油汙事件發生時，提供完整及即時的資料，加速處理的效率。

航港局局長謝謂君說明，E化航行是政府努力的目標，全新風貌的燈塔將由傳統目視導航功能，升級兼具電子助航功能，自動辨識系統具有歷史航跡定位追蹤回播功能，除提供海事案件調查佐證外，亦是追查排放油污肇逃者的利器。

未來航港局將進一步與氣象局合作，該系統介接海氣象資訊，提供航行船舶水文訊息包括溫度、風速、流速及最新颱風動態等，即時提供瞬息萬變的氣象資訊，提升AIS系統功能服務，達成智慧海事管理的目標。

(中時)

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