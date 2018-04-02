旺旺仙貝變身母親節蛋糕　7-11限量推出！

2018年04月02日 16:59 中時電子報 綜合報導

台北神旺大飯店歡慶母親節推出2款創新經典蛋糕，7-11限購搶購中。(照片來源：神旺飯店提供)

一年一度的母親節即將來臨，兒女為了孝敬母親，蛋糕的需求越來越新奇多變，眾多業者為了符合消費者需求，紛紛釋出極具創意的糕點。台北神旺大飯店這次首度與超商龍頭7-11合作，限量推出2款創新經典蛋糕，讓媽媽渡過一個難忘的母親節。

熟悉的味道！旺旺仙貝變身高檔生乳捲

台北神旺飯店首創旺旺仙貝與北海道頂級生乳捲結合，推出「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」。(照片來源：神旺飯店提供)

旺旺仙貝是許多人從小吃到大的回憶零食，如今，台北神旺飯店的人氣烘焙坊「普諾麵包坊」西點主廚與創意團隊，將大家熟悉的旺旺仙貝研磨成粉，並巧妙結合來自北海道的頂級「四葉鮮奶油」，成為「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」。

「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」口感細緻綿密，風味輕盈爽口不黏膩，吃得到溫柔乳香之外，還有旺旺仙貝的香鹹味，讓原本單純的生乳捲多了更多層次，鹹味平衡了甜味。最好的品嚐方式則是冷凍狀態，讓鮮奶油在口中慢慢融化，享受冰淇淋般的冰涼口感；或是稍稍解凍，微軟化的鮮奶油會有著舒芙蕾蛋糕或霜淇淋般綿密濃郁的口感。

生巧克力蛋糕再進化 結合黑森林雙重口味一次滿足

結合生巧克力與黑森林，推出「神旺可可雙后生巧蛋糕」。(照片來源：神旺飯店提供)

除了「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」之外，台北神旺飯店還推出另一款「神旺可可雙后生巧蛋糕」。以每年銷售破萬的招牌「生巧克力蛋糕」結合另一人氣商品「黑森林蛋糕」，打造巧克力香氣濃郁渾厚和細緻鬆軟口感的「神旺可可雙后生巧蛋糕」。「普諾麵包坊」西點主廚與創意團隊將黑森林與生巧克力融為一體，巧克力夾層與蛋糕體皆採用高純度73%苦甜巧克力；另外，蛋糕本體特別採用本產稻米所研磨的米粉製作，因此吃起來特別鬆軟輕盈、入口不膩。

除此之外，蛋糕採用莓果與櫻桃酸香來點綴，除了最上層有紅櫻桃果泥所製作的果凍層、蛋糕體內也點綴有糖漬酸櫻桃顆粒，主廚更精心調製了覆盆莓風味在巧克力中做為隱味。「神旺可可雙后生巧蛋糕」不但有醉人的巧克力香濃，更吃得到櫻桃莓果的酸香，為逐漸步入夏季的五月甜點，再添一股果香與清新。

今年想要讓媽媽有個不一樣的母親節嗎？那就在蛋糕上來點變化吧！「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」與「神旺可可雙后生巧蛋糕」兩款創新經典蛋糕限量推出，7-11超商搶購中！

(中時電子報)