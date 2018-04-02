守護兒少天使 竹市社工喬羽華獲獎

2018年04月02日 17:04 中時 徐養齡

社工督導喬羽華（右）獲衛生福利部年度全國社會工作專業人員。（市府提供）

喬羽華努力備受肯定。（市府提供）

新竹市社會處兒少保護社工督導喬羽華，庇護受家暴、性侵的弱勢婦女、孩童不遺餘力，多年的辛勞化為個案轉憂為喜的笑容，努力備受肯定，在2日社工日獲衛生福利部年度全國社會工作專業人員。

任職社會處的喬羽華社今年45歲，當社工以來看過無數家暴遭受性侵害、家庭功能不彰需保護安置的不幸少女，看盡家庭與情感糾葛和偏差的法治觀念，沒有選擇也無法發聲的孩子在大人的世界裡被漠視和工具化，卻也加深她致力兒少保護工作的意志。

2010年到市府社會處服務以來，喬羽華不僅投入第一線的兒少保護工作，在同仁眼中也是個溫柔而堅定的媽媽，會為了受虐孩子拍桌對抗不公不義，會因為孩子受到安全照顧而開心鼓舞，也曾為了孩子的未來而勇於挑戰制度框架。

即便假日，也輪值備勤，在兒少有需要的時候予以保護協助，在這條漫長路，不僅充滿了倫理兩難、情感糾葛及價值觀的碰撞，在面臨輿論壓力與自身安全的不定性，仍需時時捍衛兒少之基本權益保障，視每一個孩子如心肝寶貝，不容侵害，這是羽華督導的工作堅持與信仰。

喬羽華表示，在這份兒少保護工作中，被威脅恐嚇、被彈劾糾正都是保護性社工在守護兒少之外，還需額外承受的隱形壓力，即使社工的付出被看見、肯定，但這內心的感受五味雜陳，是很難體會到的。

社會處表示，新竹市共有8位公、私部門的社工獲得獎項肯定，分別為服務績優類：社會處喬羽華社工督導及新竹馬偕紀念醫院鄭明珊社工師，資深敬業類：財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心楊銀美執行長、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所顏伶燕社工督導、許淑玲社工督導、沈俊賢主任及衛生福利部少年之家的蔡淑惠社工、王羽庭社工。

(中時)