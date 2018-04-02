7000億元投入ODA？全國農業金庫：僅爭取成立OBU

全國農業金庫董事長吳明敏強調並未規畫參與ODA。資料照（農委會提供）

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今有立委質疑，全國農業金庫擬將近7000億元的資金投入ODA（政府開發援助），卻毫無詳細計畫。對此，全國農業金庫回應，全台38家銀行中，僅全國農業金庫無法設OBU（國際金融業務分行）辦理國外業務，因此才尋求修法解套，與其他37家銀行有一致的競爭條件，但從未規劃參與ODA。

全國農業金庫董事長吳明敏表示，農業金庫的業務有如一般銀行，但當初《農業金融法》訂定時，農業金庫被賦予穩定國內金融的責任，因此尚未有OBU業務，全台38家銀行中，也僅農業金庫尚未設OBU，只能對台灣本土的公司辦理放貸，許多台商離開台灣20年甚至30年，在台灣已無設立公司，這類對象農業金庫服務不到，非常可惜。

吳明敏指出，各農漁會集中在農業金庫的資金很多，約6000多億元，利息壓力將近70億元，但農業放款不易，面臨金額偏少，分行也少的難題，直到後來，農業金庫才被容許可以做農業以外的業務，包括建築貸款、消費金融等，但這些業務大概只有2200億元左右的規模，仍有4000多億元需要尋求出路。

吳明敏表示，政府推動新南向政策，很多台商都告訴政府，南向國家的農業發展是很重要的一塊，有貸款需求，若農業金庫未設OBU，就只能眼睜睜看著錢被其他銀行賺走，因此農業金庫應具備和其他銀行相同的競爭條件，「不能只有我們沒有OBU」，就算本會期順利三讀通過，使農業金庫開放OBU，其實也不急著做，至少會整合準備個半年，再踏出第一步

吳明敏提到，其實他也告訴很多台商，希望他們可以回台投資，回鄉下投資成立農企業，創造就業機會，共同營造台灣的環境，「我們的資金也不要都往外推，海外資金應該適當引入。」吳明敏強調，農業金庫從來沒聽過，更沒有討論過要做ODA，「那應該只是政治上的想像。」

(中時)

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