華信航空6月14日起 台中直飛日本東京

2018年04月02日 17:04 中時 王思慧

華信航空增加日本新航點台中-東京航線，將於6月14日開航。華信航空今天宣佈，自6月14日起，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班，是目前唯一由台中直飛日本東京，搭配華航從松山、桃園、高雄直飛東京航線，華航集團每周共有81班次由台灣往返東京，班次最多、航網最密集，提供國人赴東京觀光旅遊及商務洽公最便利的搭機服務。

華信航空表示，台中-東京AE266上午7時30分由台中機場起飛，12整抵達東京成田機場，飛行時間為3小時30分；回程東京-台中AE267 當地時間13時由東京成田機場起飛，15時50分返抵台中機場。華信航空新開闢的台中-東京航線，天天直飛、早去午回的航班時間，非常方便搭機行程規劃，對中部地區民眾，是一項利多的好消息。

東京向來是國人赴日旅遊的首選，東京市區四通八達的地下鐵及周邊JR火車路網密集，非常適合自助旅行，加上日本免簽證的誘因，每年台灣赴日旅遊人數逐年攀升。到東京自由行，可探訪明治神宮、淺草寺的日式文化，或到銀座、六本木體驗貴婦行程，晴空塔浪漫行或東京迪士尼親子遊也是來東京必推景點，築地市場的鮮美生魚片更不能錯過。東京近郊的箱根、輕井澤也非常值得一遊。華信航空台中-東京天天直飛，旅客無論安排自由行或團體旅遊都能符合需求。

華信航空為迎接今年11月的台中世界花博及未來2020年的東京奧運會，在成功引進ATR72-600機隊後，隨即將原有運能轉規劃開航台中-東京新航線，落實拓展更多國際航網服務台中及中部地區民眾便利出行。

(中時)