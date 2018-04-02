MLB》大谷初登板驚豔 這個數據十年來僅一人！

大谷翔平初登板奪勝，讓打者揮空18次尤其令人驚豔。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

「二刀流」大谷翔平今在大聯盟初登板以「優質先發」奪勝，還飆出令人驚豔的100哩速球，《ESPN》資深作家蕭恩菲德（David Schoenfield）也給予大谷投球極高評價，並指出他讓運動家打者揮空18次，是最驚人的地方。

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影》大谷翔平挨轟無妨 初登板優質先發奪勝

「天使的先發投手去年只有3次達到這個數字，」蕭恩菲德說：「過去10年來，也只有光芒右投柯隆米（Alex Colome），能在大聯盟生涯處女秀製造這麼多次的揮棒落空。」

蕭恩菲德指出，大谷翔平犀利的指叉球，是他讓打者揮棒落空、奪三振的最大武器，6張老K就有5次最後以指叉球拿下。而且大谷的指叉球有兩種，一種能夠快速垂直落下，另一種則有多一些的橫向位移，都能發揮欺敵效果。

其他球路方面，蕭恩菲德覺得大谷的速球雖快，但控球仍有狀況，滑球則不夠穩定，有時像是懶洋洋的曲球，第2局就是一顆懸在好球帶的滑球被轟出3分炮。不過隨著比賽進行，大谷各種球路都漸入佳境，尤其春訓時速球常常「挖地瓜」，此役已不復見，放球點顯然也做了適當的調整。

大谷的心理層面也獲得肯定，蕭恩菲德指出，大谷挨轟後能夠立刻穩住陣腳，隨後面對15名打者解決14人。而且6局上天使進攻打了很久，大谷卻完全沒有身體冷掉的狀況，下半局甚至只用8球，就讓對手3上3下，完成6局先發。

蕭恩菲德強調，大谷去年因腳踝開刀僅投25局，也是春訓起步不穩的原因之一，但春訓只是為例行賽做準備，大谷顯然已經逐漸調整到定位，而且能在必要的時候拿出他的武器，「果然是一位任何球隊都想簽下的強投。」

「大聯盟史上只有貝比魯斯（Babe Ruth）能達成單季10勝、10轟壯舉，日職達陣則僅大谷翔平一人。」蕭恩菲德替大谷下了這樣的註腳：「大家不要急著評斷，坐下來，好好欣賞這位百年才出一人的奇才，能夠帶給我們什麼樣的表現吧！」

(中時電子報)

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