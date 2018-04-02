南市警消超勤津貼6都最低？議員抱不平

民代質詢台南市警消人員超勤津貼6都最低，消防局長李明峯答詢說，每年爭取都被市府財主單位以財力不足駁回。（洪榮志攝）

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台南市警消人員超勤津貼6都最低？多位市議員2日聯手質詢，指接獲打火兄弟與警察陳情，新北市超勤津貼1萬7000元，但台南市升格8年來警消超勤津貼都只有1萬3500元；議員怒批，超勤津貼中央補助1萬2000元，市府竟只願補貼1500元，毫不體恤警消人員出生入死的辛勞。

台南市議會定期大會今天進行保安部門業務報告時，議員王家貞指出，警察與消防人員都是冒著生命危險在執行勤務，但其他5都的超勤津貼都有1萬5000至1萬7000元，唯獨台南市的超勤津貼只有1萬3500元，為何台南市的福利總是殿後，消防局長和警察局長有為弟兄們爭取嗎？

王家貞說，超勤津貼中央補助1萬2000元，市府只補貼1500元；超過1萬3500元的超時加班，每3個月統計1次，滿50小時記嘉獎1次，滿100小時嘉獎2次，再超過就得「做功德了」，對警消人員實在不公平，難怪基層都哀嚎說，他們不做功德行不行啊！

對此，消防局長李明峯答詢表示，台南市升格為6都後，消防局就一直跟市府爭取，希望比照其他5都調高超勤津貼，但每年都被市府財主單位以財力不足駁回。

議員曾培雅也認為，警消人員是冒著生命危險在執勤，台南市有1087名消防員及4214名警察人員，以台南市1年800億元的總預算，將台南市警消超勤津貼加到跟其他5都一樣，市府根本不需額外負擔太多，為何台南市警消人員的超勤津貼跟其他5都不一樣，同工卻不同酬？

(中時)

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