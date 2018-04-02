新鮮後腿肉加芋頭 庬居越式春捲必點

2018年04月02日 17:46 中時 黃力勉

庬居的越式炸春捲酥脆爽口，每天現做現賣，是店裡的招牌料理。（黃力勉攝）

台東市的庬居越南美食館是經營逾20年的老店，店內的越式炸春捲是必點招牌菜。春捲每天以豬後腿肉、芋頭拌炒，捲入越式春捲皮後再以油鍋油炸，酥脆的春捲加上酸甜的沾醬，讓許多饕客愛不釋手。

庬居原本的菜單是以台式料理為主，搬遷新店後加入許多越南菜料理，目前2種菜色在點單上都能看到，台式料理有酸菜白肉麵、餛飩麵等，越式料理則有炸春捲、清燉牛肉麵、海鮮河粉等。

庬居負責人莊進東表示，越南菜口味清爽，很適合炎熱的台東享用，每天為了準備各式餐點，都要一早採購、備料，讓顧客品嚐最鮮美的料理。

店內招牌的越式春捲每天採用豬後腿肉加上芋頭等配料拌炒，然後包進越南進口的越式春捲皮中再入油鍋炸，炸到金黃酥脆就能起鍋。

越式春捲還要搭配醬料、生菜食用，醬料以魚露熬煮過後，加入醋、蔥、蒜等配料後，還有生菜、薄荷葉等，酥脆的春捲、薄荷的芳香、醬料的甘甜滋味直衝腦門，一盤春捲很快就見底。

莊進東說，春捲的美味訣竅，就是要新鮮、實在，決不摻其他不該加的東西，為了迎合台灣的口味，沾醬的魚露也要煮過，避免味道過重搶味，搭配得宜就是一道受歡迎的料理。

(中時)