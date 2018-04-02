虎山國小結合科技與生活應用 啟發孩子夢想 讓全體學生充份感受知性與溫馨之旅

2018年04月02日 17:49 中時 楊樹煌

▲虎山國小慶祝兒童節，推出別開生面的機器人與學生共舞，讓學生有個知性與溫馨之旅。（楊樹煌攝）

▲虎山國小兒童節活動，創意機器人體技能及舞蹈表演，不但啟發孩子夢想，更讓學生聚神觀賞。（楊樹煌攝）

▲虎山國小學生們溫馨感人的「幸福的臉」大合唱。（楊樹煌攝）

▲虎山國小結合科技與生活應用的3D列印夢工廠。（楊樹煌攝）

兒童節前夕，草屯鎮虎山國小為讓學生透過有趣的活動，進一步認識科技與生活的結合，今2日在該校廣場舉辦1場別開生面，卻具啟發孩子夢想的兒童節活動，讓全體學生都充份感受知性與溫馨之旅。

虎山國小這場以「創客精神」為出發的兒童節活動，有機器人與學生共舞、無人飛機飛行秀、3D列印吉祥物命名活動等，結果在機器人命名中，由「萊力」以99票拔得頭籌、「小虎伯特」則以78票屈居第2、「來虎」以72殿後，讓整個活動現場不時傳來陣陣的歡樂笑聲與掌聲。

活動中最吸睛的，就是能和小朋友一起歡跳「騎馬舞」的2台AI智慧機器人，可愛逗趣的模樣，讓師生樂開懷。

活動中並有模範兒童表揚，由在校師長們為未來的主人翁獻唱歌曲，小朋友也逐一發表我的夢想，彼此祝福夢想起飛，接著全體合唱「幸福的臉」，最後則由家長會長劉師誠致贈每位學童「夢想書包」，讓整個校園洋溢著既溫馨又歡樂的氣氛。

虎山國小校長葉兆祺表示，「背著夢想起飛」的兒童節活動，結合「模範生」品格典範、機器人、無人機、3D列印的「科技」，還有舞蹈、歌唱的「人文」，這項充滿多元創意的學習活動，就是要讓孩子打造自己未來的夢想，逐夢踏實。

(中時)