虎山國小結合科技與生活應用 啟發孩子夢想 讓全體學生充份感受知性與溫馨之旅

▲虎山國小校長葉兆祺在「背著夢想起飛」的兒童節活動中期勉學生打造自己未來的夢想，逐夢踏實。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲虎山國小慶祝兒童節，推出別開生面的機器人與學生共舞，讓學生有個知性與溫馨之旅。（楊樹煌攝）
▲虎山國小兒童節活動，創意機器人體技能及舞蹈表演，不但啟發孩子夢想，更讓學生聚神觀賞。（楊樹煌攝）
▲虎山國小學生們溫馨感人的「幸福的臉」大合唱。（楊樹煌攝）
▲虎山國小結合科技與生活應用的3D列印夢工廠。（楊樹煌攝）

兒童節前夕，草屯鎮虎山國小為讓學生透過有趣的活動，進一步認識科技與生活的結合，今2日在該校廣場舉辦1場別開生面，卻具啟發孩子夢想的兒童節活動，讓全體學生都充份感受知性與溫馨之旅。

虎山國小這場以「創客精神」為出發的兒童節活動，有機器人與學生共舞、無人飛機飛行秀、3D列印吉祥物命名活動等，結果在機器人命名中，由「萊力」以99票拔得頭籌、「小虎伯特」則以78票屈居第2、「來虎」以72殿後，讓整個活動現場不時傳來陣陣的歡樂笑聲與掌聲。

活動中最吸睛的，就是能和小朋友一起歡跳「騎馬舞」的2台AI智慧機器人，可愛逗趣的模樣，讓師生樂開懷。

活動中並有模範兒童表揚，由在校師長們為未來的主人翁獻唱歌曲，小朋友也逐一發表我的夢想，彼此祝福夢想起飛，接著全體合唱「幸福的臉」，最後則由家長會長劉師誠致贈每位學童「夢想書包」，讓整個校園洋溢著既溫馨又歡樂的氣氛。

虎山國小校長葉兆祺表示，「背著夢想起飛」的兒童節活動，結合「模範生」品格典範、機器人、無人機、3D列印的「科技」，還有舞蹈、歌唱的「人文」，這項充滿多元創意的學習活動，就是要讓孩子打造自己未來的夢想，逐夢踏實。

(中時)

「病人照顧病人」衍伸人倫悲劇　… 放下爭搶生意的不快 6大車隊「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。