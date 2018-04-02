放下爭搶生意的不快 6大車隊「運將」齊拚這檔事

2018年04月02日 17:49 中時 陳志祥

打破平日爭搶生意的不和氛圍，國內6大計程車車隊的「運將」難得一團和氣，共同出席國健署、交通部今（2）日舉行的授旗活動，支持「2018戒菸就贏比賽」，一起關心全國24萬名小客車職業駕駛的健康與辛勞。

曾是「運將」的林家修有30年菸齡、45歲被診斷出喉癌4期，最後切除喉嚨，他非常羨慕大車隊的運將，因為他無法跟客人溝通、喉嚨有痰，客人誤以為會傳染而沒辦法開計程車。

衛福部國民健康署、交通部與台灣大車隊(含55688多元計程車)、大愛衛星車隊、婦協衛星車隊、泛亞衛星車隊、城市衛星車隊、警光衛星車隊6大車隊共同合作，啟動全台計程車隊支持「2018戒菸就贏比賽」，6大車隊共1萬8千名運將也要擔任推廣志工，共同促進無菸環境。

國健署署長王英偉表示，2013年調查發現，18歲以上的職業駕駛(包括小客車、計程車、小貨車、大客車、大貨車、連結車、貨車）的吸菸率為56.2％，高於同時期成人18％的吸菸率，但是到了2017年成人吸菸率已經降至14.5％，凸顯職業駕駛的戒菸行動更是刻不容緩。

外國人稱讚台灣最美的風景就是人，交通部常務次長祈文中指出，計程車駕駛就是旅客直接面對的「風景」，代表台灣形象，希望六大車隊1萬8000位駕駛帶頭下，鼓勵全國24萬大、小客車駕駛把握機會，下定決心成功戒菸。

這項「戒菸就贏比賽」自2002年開辦以來，參賽人數近20萬組，平均戒菸成功率約36％。

(中時)