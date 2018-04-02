鷹眼瞄到菸盒藏提款卡 揪出詐騙車手

2018年04月02日 17:31 中時 馮惠宜

廖姓男子以香菸盒裝提款卡做掩飾，被眼尖的員警發現是車手。（馮惠宜翻攝）

警方也在廖男駕駛的租賃小客車車內搜出2個剛從附近超商取回的包裹，裡面為人頭帳簿2本及4張提款卡。（馮惠宜翻攝）

警方在訊後以涉嫌詐欺及洗錢防制法將廖男移送偵辦。（馮惠宜翻攝）

香菸盒裝提款卡，這是要做什麼？台中太平警方巡邏時發現一名24歲男子拿著香菸盒一派輕鬆佯裝抽菸，眼尖的員警瞄到香菸盒裡竟裝著一疊提款卡，經上前盤查後發現這名廖姓男子是詐騙集團車手，並起出提款卡19張及2本人頭帳簿，廖男坦承不諱，全案也依涉嫌詐欺及洗錢防制法移送偵辦，並向上追源。

太平警分局新平派出所警員日前巡邏至樹孝路一國小附近，發現廖男低著頭在看他手上的香菸盒假裝要抽菸，本來不以為意，但男子一直抖著香菸盒，這時眼尖的員警細看菸盒裡怎麼不是一根根白色的香菸，而是一大疊的提款卡，隨即上前盤查。

廖男剛開始還矢口否認，辯稱菸盒裡的15張提款卡都是自己所有，放在菸盒裡只是方便攜帶，但員警詳加查證後，該提款卡均非廖男所申辦的，其中還有2張已遭詐欺被害人通報警示帳戶，當場讓他啞口無言。

事後也從廖姓男子所駕駛的租賃小客車車內搜出2個剛從附近超商取回的包裹，裡面同樣是作為詐騙所用的人頭帳簿2本及4張提款卡。

警方偵訊時，廖姓男子坦承透過通訊軟體媒介擔任詐騙集團車手，以收送帳簿、提款卡為主，每次領取新台幣2千元的代價，全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦，警方也將向上追源擴大偵辦。

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(中時)