全國首創長照醫學會成立 跨中西醫牙醫三領域

台灣長照醫學會四月一日召開第一屆第一次會員大會，首屆理事長為劉伯恩醫師(前排左起四)及所有學會理監事合影。(長照學會提供)

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中時電子報
綜合報導

人口老化不僅是台灣社會呈現的問題，也是全世界面臨並需解決的課題。政府自 2017 年起，推動長照 2.0 政策，讓更多需要的人能妥善的得到照顧，預估接受服務的人數可增加至 70 多萬人。而台灣長照的規劃剛開始仍著重在 『照服』層面，隨著年紀的增長，需求的多元化要真正達到完美的長照，一定要有醫療專業的參與，共同提升長照的品質。

歷經四個多月的籌備，國內第一個以醫學專業為主軸的台灣長照醫學會於 107 年 4 月 1 日假馬偕紀念醫院召開第一屆第一次會員大會。會員涵蓋西醫、中醫及牙醫師的共同參與。這種醫界跨領域的組合，在學術上不但是首創，更是臨床醫學的首例，其目標就是要建立台灣甚至全球最佳的長照制度，與最具水準的長照醫 療服務。

當選為第一屆長照醫學會理事長，也是現任馬偕醫院董事長的劉伯恩醫師表示，未來醫學會的規畫將會以建立長照醫學專科醫師的認證，及長照機構的考核評鑑列為首要目標，同時將致力推動全國各大醫療機構，設立長照醫學整合門診，讓長照服務從預防醫學就開始參與，包括特殊長照慢性病的預防及治療等。

至於實務臨床方面，長照學會也計畫推動各醫院開設銀髮族常見的特別門診，如吞嚥障礙門診、老人心理醫學門診及老人牙醫學門診等為目標，讓醫療的元素納入長照的體系，讓優質的長照服務能更上一層樓，也讓國人健康之照顧更具有延續性及專業性。

(中時電子報)

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