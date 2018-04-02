露營人口增估商機年逾3億 東森購物搶攻春遊商機

2018年04月02日 18:08 工商 張佩芬

消費者對露營商品的選擇愈買愈專業與品牌取向，東森購物旗下購物網站上的露營商品更加多元，近4千款涵蓋歐、美、日、韓、台生產的戶外用品供選擇。圖：業者提供

國內露營商機年逾3億元，露營設備多商機也大，看準春遊露營商機，東森購物網即日到5月1日期間推出「春遊踏青趣」戶外用品全面68折起，同時舉行「豪想去露營」野奢露營體驗2天1夜之旅抽獎活動，兩手空空即可入住頂級帳篷，只要在購物網、電視購物、型錄等通路消費即可至東森購物APP進行「豪禮轉轉樂」活動，1人中獎4人同行。

東森購物分析，氣溫逐漸回暖春意漸濃，虛擬通路業者東森購物觀察往年數據顯示，每年春夏正是戶外休閒用品開始熱賣的時機，清明連假加上好天氣的加持帶動下，露營登山、野餐烤肉、旅行箱包、機能性服飾等網購商品最熱賣，近2年戶外用品業績的成長率都在10%-20%左右，露營商品去年銷售量更成長1倍之多；另一方面，根據中華民國露營協會調查顯示，台灣常態性露營人口約在200萬人，可見露營已經成為台灣人的經常選擇的休閒活動。

這次活動還有機會抽動琺瑯鑄鐵鍋、Panasonic 32L大烤箱、野餐墊與千元折價劵等獎品。東森購物網即日起到4月16日加碼生日週年慶，不僅萬元大禮包折價劵大放送，至多可抵用5千；單日累積消費滿2千送2百折扣金、滿8千送1千折扣金；新會員則可把握首次登入且完成首購最多可獲5百元與野餐墊乙個，預估將帶動戶外用品業績成長20%-30%。

東森購物觀察數據發現，台灣人瘋露營的趨勢在2013年左右開始興起，露營活動已是休閒趣味與生活體驗，各式可折疊桌椅、行動廚具是最多人選購商品，因應消費者購買取向，東森購物旗下購物網站上商品也更加多元，例如野炊用的料理廚具、行動冰箱、儲水箱等，消費者近年對商品的選擇愈買愈專業與品牌取向，國外知名品牌如以親民價格取勝、帳棚可快速組立的日本LOGOS。

美國百年品牌Coleman氣候達人系列帳篷；露營客喜愛的美國Stanley保冰保溫杯等國外高單價知名品牌，近4千款涵蓋歐、美、日、韓、台生產的露營野餐戶外用品供選擇。此外，因應連假到來，各式旅行箱也在春季特價供應中，Bogazy城市風旅20吋ABS防刮可加大行李箱原價4280元，僅需799元。

春夏外出露營，身上的專業行頭可不能少，東森購物網也推出美國戶外休閒品牌Timberland全面7折起，滿額再贈品牌卡夾等贈品、單日消費滿額最高送1200折扣金，是添新裝備的好時機；此外，只要在東森購物旗下購物網、電視購物、型錄等通路消費，就送1600折價劵，購物更划算。更多露營設備用品請上東森購物網www.etmall.com.tw

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