東岸商場跑道重鋪　林右昌驗收稱滿意

2018年04月02日 18:10 中時 張穎齊

基隆東岸複合式商場頂樓的PU跑道已重鋪完成，市長林右昌（中）2日上午前往視察，並帶領信義國小田徑隊小將們一起試跑驗收，林右昌也在跑完後直呼滿意。（基隆市政府提供）

基隆東岸複合式商場頂樓的PU跑道開幕沒多久，就出現破損，被質疑是趕工所致，市府指示廠商緊急重鋪後，如今已煥然一新，業者也預計在清明連假前能重新開放。（張穎齊攝）

重鋪後的東岸商場頂樓PU跑道，如今還剩最後階段，目前暫時無法開放，業者預計清明連假前會重新開放。（張穎齊攝）

東岸商場頂樓PU跑道經過重鋪後，市府為維護跑道的觀瞻與耐久性，要求業者在門口張貼注意事項，提醒民眾不要穿著高跟鞋、皮鞋，以及攜帶雨傘等尖銳物進入跑道。（張穎齊攝）

基隆東岸複合式商場自2月14日開幕後5天，就被民眾發現位在頂樓的PU跑道居然嚴重破損「落漆」，被質疑是趕工所致。市府隨即要求廠商重鋪跑道，市長林右昌於今（2）日前往現場驗收，並親自「跑一遍」後直呼滿意，業者則對此承諾，會趕在清明連假重新開放。

回顧東岸商場的歷史，可說是「多災多難」，原定去年6月就要開幕，但因多雨的天氣延宕了8個月，不料開幕前夕還發生火警，開幕後又屢屢傳出電梯故障困住民眾的事件，甚至頂樓的PU跑道也嚴重破損，令議員及民眾紛紛痛罵。

跑道經重鋪後，從原本的紅色跑道改為藍色，林右昌2日率領交旅處長李綱等人前往視察，並帶著剛拿下青年盃全國田徑錦標賽男童團體冠軍的信義國小田徑隊小將們，一起試跑，而林右昌也在跑完後表示滿意，並邀請民眾在跑道重新開放後，可以登高欣賞市區內的兒童節大型劇偶，以及無敵海景。

停車場業者大日開發公司總經理蘇幸福表示，由於跑道應該要鋪4層，但最後一層保護層還沒鋪上，所以才會被跑到受損，所以只好在2月27日開始封閉。如今保護層已加厚鋪上，可安全地提供給民眾做跑步、散步使用，但還有最後階段要完成，希望趕在清明連假前可以重新開放。

不過，由於PU跑道保護不易，林右昌提醒民眾，不要穿著高跟鞋、皮鞋等進入跑道，同時也不要帶雨傘之類的尖銳物品來傷害跑道，期許大家共同來維護這片空中跑道的安全。此外，他也建議承包商，提供置鞋櫃或紙拖鞋等方式，讓不諳規定的外地遊客，能夠穿上紙拖鞋來此欣賞基隆港的美景。

如今，業者已在入口處設置「空中跑道使用規範」及相關禁止提醒項目，提醒民眾愛惜公共空間及環境，商場保全及駐場工作人員也將不定時巡邏，期許民眾一起維護，讓此地成為拍照打卡的新熱點。

(中時)