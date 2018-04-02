南屯國小樂音中歡慶兒童節

歡慶兒童節，南屯國小舉行兒童節表揚大會暨花young童年音樂會，在悠揚的音樂聲中，小朋友們度過了不一樣的兒童節慶祝會。（黃國峰攝）

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歡慶兒童節，南屯國小舉行兒童節表揚大會暨花young童年音樂會，老師們自組樂團，只為了給孩子們一個不一樣的兒童節。（黃國峰翻攝）

兒童節將至，南屯國小舉行兒童節表揚大會暨花young童年音樂會，活動中首先公開表揚品德、才藝、學業、禮儀、體育表現的模範兒童，希望他們成為全校同學孩童的楷模，另外透過花young童年音樂會，甄選音樂才藝學生上台表演，更結合學生直笛團和學生節奏樂團的演出，讓全校師生度過充滿音樂氣息的慶祝大會。

花young童年音樂會，由二位學生自己擔當主持，說學逗唱中引起在場小朋友的共鳴。音樂會開始前先來個機會教育，由老師介紹音樂會禮儀，接著由甄選出來的小朋友以鋼琴、直笛、小提琴等樂器演奏多首如《給愛麗絲》《夢中的婚禮》《莫札特第八號嬉遊曲》《桂河大橋》等古典名曲，南屯國小節奏樂隊也演奏了桂河大橋、Sakura等曲目。台上賣力的演出，也讓台下的小觀眾，聽得忘神。

最特別的是，南屯國小教職員工自主成立「犁頭店（Little Band）樂團」，很多老師沒音樂背景、利用課餘時間苦練第一次接觸的樂器，只為了給孩子們一個不一樣的兒童節，當學生們看見平時接觸的老師，這時居然化身成輕搖滾樂團，無不尖叫聲連連，愉快的隨著樂音鼓掌打拍子。

南屯國小校長表示，很感動節奏樂團在徐啟源老師的經營與指導之下，在樂器不是很齊全、沒有分部老師支援的情況下，今年度也獲取全國學生音樂比賽優等殊榮；而教師自主成立樂團，並利用休息時間練習，只是想給孩子們不一樣的兒童節感受，這樣的付出真的令人非常動容。

(中時)

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