台中美樂琪自助百匯 吃到飽轉型「吃到寶」

2018年04月02日 18:14 工商 曾麗芳

台中福華大飯店「美樂琪」餐廳平日調整成「主菜單點加上沙拉吧」用餐模式。（圖／曾麗芳）

台中福華大飯店「美樂琪」餐廳平日調整成「主菜單點加上沙拉吧」用餐模式。（圖／曾麗芳）

台中福華飯店附設「美樂琪」餐廳，自助百匯甜點是一大亮點。（圖／曾麗芳）

台中老字號飯店-福華飯店附設自助百匯餐廳「美樂琪」，為提倡更健康的用餐方式，自3月起調整「平日」用餐型態，周二至周四午、晚餐時段，改為「主菜單點加上沙拉吧」的用餐模式，牛、豬、雞、魚四款主菜依季節輪替更新，讓消費者不僅「吃到飽」，還能「吃到寶」！

為了解顧客對於調整營業型態後的用餐滿意度，台中福華大飯店即日起推出用餐填問券活動，8月31日將抽出1名「美樂琪365天免費用餐通行證」幸運得主（總獎值逾33萬元）。台中福華大飯店預估，可望帶動1至2成業績成長。

台中福華大飯店主廚王聰明表示，此次「美樂琪」平日調整成「主菜單點加上沙拉吧」用餐模式，除延續自2017年的「吃在地，食當季」餐飲概念，今年更拓展為「綠色蔬果」、「自然生產」、「樂活生活」、「職人巧匠」等四大餐飲亮點。

看準國人餐飲型態轉變，不再單純要求吃到飽，而是希望能夠「吃到寶」，因此在主餐方面，王聰明依照時令季節變換菜單內容，配合時令季節推出適宜的特色餐點，沙拉吧則以季節時蔬為主，其來源大多可追溯產銷履歷或中台灣在地小農，不僅大幅減少食材運送造成的碳足跡，更讓民眾藉此了解在地農特產的特色，加深與土地之間的連結。

王聰明表示，打頭陣的系列主餐，內容包括牛、豬、雞、魚與蔬食料理，其中最大亮點是以「舒肥法」呈現的「香煎特選美國紐約克佐東山圓醬汁」，別於傳統手法，「舒肥法」更能讓溫度均勻傳遞，促使內外熟度一致，搭配選用的美牛紐約克，嘗起來口感軟嫩適中，肉汁飽滿。

同時，為了讓茹素民眾也能品嘗主廚好手藝，主餐也推出素食選項「金瓜豆奶燉飯」，使用霧峰芋頭香米為基底，再加上「東昇南瓜」與「紅土地瓜」，烹調上特別選用無糖豆漿取代奶油白醬燉煮，即便是吃全素的民眾也能一同享用。

搶搭4月底「台中春季旅展」登場的順風車，美樂琪餐廳同步推出餐券銷售，即日起至4月30日推出「餐飲通用券」，每張售價690元（1套5張），購買10張再贈2張，限量500套。

台中福華大飯店表示，憑券1張，週二至四可任選美樂琪午、晚餐主菜加沙拉吧，約原價71折；周五至周日適用美樂琪自助餐用餐形式，可折抵1名成人用餐；週六、日加價100元，可抵1名大人用餐收費；館內中餐廳「江南春」、「海華樓」與大廳酒吧「豪吧」，一張可折抵850元。

(工商)