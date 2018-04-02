全台首創！手機APP叫桶裝瓦斯 準時送到家

全台第一桶裝瓦斯App上線，看準宅經濟市場。(圖/業者提供)

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中時電子報
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物流士送瓦斯到府，新型履帶車爬樓梯不會累。(圖/業者提供)

桶裝瓦斯用完了，急著要叫另一桶新的，卻發現還得找電話打給瓦斯行，等摩托車外送瓦斯桶來，可能一等就得等上好一陣子。看準到府到家服務的宅商機，新創產業結合桶裝瓦斯，推出全台首創桶裝瓦斯叫貨APP，未來只要動動手指，桶裝瓦斯就會直接送到你家。

看準宅經濟服務，蜂群電子商務自主研發的瓦斯通（gastom)APP、物流雙平台正式上線，不僅使用APP叫瓦斯非常方便，而且未來升級之後，還能在瓦斯剩下一點點時候通知用戶該叫一桶新的，也可以把剩下的餘氣配合專用的電子秤連接WiFi再傳送到雲端。當叫20公斤瓦斯餘氣累積到20公斤時，就可以換一桶新的20公斤瓦斯，免去了使用者不知道瓦斯何時用完的擔心。而消費者也可以透過瓦斯通（gastom)APP記錄的每一筆消費，預估下一次瓦斯預購的時間，即時累積瓦斯餘氣的重量，清楚標明區域瓦斯價格，消費完成即可收到電子發票。看準的就是便利，把智慧型手機跟生活完全結合，達到快速跟便利的效果。

業者指出，瓦斯通是受過完整教育訓練的物流團隊， 除了提供消費者高品質的配送服務，同時也提供到府的瓦斯安全檢測，透過物流士定位、辨識系統，可隨時掌握物流團隊配送人員與位置，準時、安全的在預約時間內將瓦斯送達。透過新的經營模式，翻轉產業生態，改變消費者使用習慣。

目前瓦斯通（gastom)APP 的瓦斯訂購與配送服務範圍，初步為台北市文山區之外，全區都開放、新北市淡水、板橋、汐止部分路段以及基隆中山、安樂、仁愛區，新北市的其他區域在APP上線後3個月內也將陸續開放。

(中時電子報)

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