京都高島屋限量版SD娃娃100個被買斷 大陸網店有售

名為「Lorina」的Super Dollfie（SD娃娃）。（圖／摘自superdollfie官網）

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據日本媒體2日報導，京都高島屋預售的100個限量版娃娃（規定1人限購2個）被一名男顧客全部買走。該款娃娃名為Super Dollfie（SD娃娃），製作精美，100個總價超過1200萬日圓（約台幣329萬元）。該男子目的被懷疑是要轉賣，目前大陸購物網站上已掛出「京都高島屋限量版」娃娃的出售訊息。

共同社報導，據京都高島屋稱，此次出售的是名為「Lorina」女孩的娃娃（高64公分），再現了已故畫家中原淳一的畫作，每個娃娃售價12.42萬日圓（台幣3萬多元）。3月31日開始接受預訂，在開店前便有約200人排隊等候，，先到的50人拿到了號碼牌。

銷售員在多個櫃檯辦理訂購手續，但每個拿到號碼牌的人在櫃檯付款前，第一個訂購的男顧客都依次表示「這個人的份兒也由我來付」，為其他顧客支付了錢款。據分析，其他顧客也是該男性認識的人。

網上有人指出該男性此舉目的是轉賣，大陸的購物網站上也已掛出「京都高島屋限量版」Lorina娃娃的出售訊息。但據悉京都高島屋稱，「是否以轉賣為目的無法確認，買賣協議也已成立」，將按計劃在5月交貨。

京都高島屋的公關負責人表示：「給最終沒能買到的客人留下遺憾，十分抱歉。5月東京的日本橋高島屋也將接受訂購，我們會認真對待此次的情況，改善銷售方法。」

(中時)

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