擴大新南向 語言學習列駐外館績效評鑑

2018年04月02日 17:54 中時 陳建瑜

為配合「新南向政策」，目前共有駐印尼、泗水等8個館處人員學習當地語言。外交部今表示，自今年起擴大學習範圍，並新增駐菲律賓代表處（泰加洛語）、駐印度代表處及駐清奈辦事處（印度語）人員學習當地語言，並要求每季回報學習報表及教師評量，及列為駐外館處績效評鑑的項目。

外交部指出，外交部長吳釗燮2月26日上任後，除持續推動既定的各項業務外，也提出上任100日內優先工作計畫，其中即包括配合「新南向政策」，規劃擴大相關館處駐外同仁全面學習當地語言，以強化公務接洽能力。

外交部強調，為推動「新南向政策」，外交部已於106年全面補助派駐非英語系國家館處的同仁學習當地語言，目前共有駐印尼、泗水、馬來西亞、汶萊、越南、胡志明市、泰國及緬甸8個館處同仁學習當地語言。

外交部說，為了全速推進「新南向政策」，外交部規劃自今年起擴大學習範圍，並新增駐菲律賓代表處（泰加洛語）、駐印度代表處及駐清奈辦事處（印度語）同仁學習當地語言，以進一步深化駐外同仁與當地人士的交流，並培育我國外語人才。

外交部說，將要求學習駐地語的同仁每季回報學習報表及教師評量，除了追蹤同仁學習成果、定期檢討執行成效外，並將學習駐地語言列為駐外館處績效評鑑的項目，藉此追蹤學習成效。

(中時)