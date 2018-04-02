高三生持偽鈔 福利社消費被查獲

雲林警方2月間查獲偽鈔集團，霧峰警方也陸續逮獲12名嫌犯，發現真鈔與偽鈔仔細看色澤與細緻度有多處不同。（馮惠宜翻攝）

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霧峰警方發現真鈔與偽鈔仔細看色澤與細緻度有多處不同。（馮惠宜翻攝）

台中市霧峰區私立高中高三學生疑似因想幫忙家中經濟，以1千元換6千偽元的方式持千元偽鈔到校內福利社購物企圖兌換真鈔，被警方查獲，依刑法「行使偽造貨幣」罪嫌送辦，恐將面臨3年以上、10年以下有期徒刑刑責。校方表示，涉案學生在校表現良好，之前從沒有不良記錄，目前司法還在進行，未來孩子能回歸校園，學校將加強輔導讓他重新做人。

警方指出，該名高三學生因在網路直播公司打工，認識賣偽鈔的人，用1千元換6千偽鈔，原本以為利用人多或光線不足、不易辨識之時使用，以找零錢方式兌換真鈔獲利，不會有人發現，他第一次在學校福利社買飲料未被發現，但福利社員工點鈔時察覺，他第二次重施故技就被逮到。

這起偽鈔案發生在去年11月，警方受理後，與刑事警察局偵查第六大隊第二隊共組專案小組展開調查，陸續約談多位涉嫌使用偽鈔的嫌犯，追查偽鈔來源，發現偽鈔都來阮姓女子為首的偽鈔集團，該集團今年2月被雲林警方查獲，起出新台幣千元假鈔260萬元，已知有35萬元流入市面。

霧峰警分局偵查隊也陸續逮12名涉案嫌犯，也包括該名高中生，涉案學生已否認是偽鈔集團成員，只是透過朋友介紹，得知能以1000元換6000元的方式獲取暴利，一時貪念，才會購買偽鈔。

(中時)

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