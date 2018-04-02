日曜天地戶外休閒品牌特賣會最低下殺3折起

日曜天地OUTLET集結戶外休閒品牌舉辦特賣會，最低下殺3折起，預料將吸引搶購人潮。（圖／曾麗芳）

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日曜天地OUTLET匯集多個戶外休閒品牌舉辦特賣會，最低下殺三折起。（圖／曾麗芳）

迎接春暖花開的季節到來，戶外休閒活動超夯，台中日曜天地Outlet於4月4日至4月23日，集結戶外休閒品牌包括Timberland、The North Face、Columbia等，精選防風、防水、抗UV、輕巧好收納等各式機能外套、薄外套，價格下殺3折起，預料將吸引搶購人潮。

日曜天地OUTLET為搶攻史上最長春假衍生的購物商機，匯集多個戶外休閒品牌Timberland、The North Face、Columbia、PROTEST、ROXY等最低下殺3折起；此外，世界第一女性衝浪品牌「ROXY」的白色棉外套，特價990元，下殺3折。

另外，日曜天地OUTLET表示，為了讓消費者有更多不同戶外類型商品可選擇，今年特別引進美國戶外第一品牌「Columbia」，歡慶開幕活動特別推出全台獨家優惠價，精選服飾5折起。例如原價2,580元的UPF 40快排連帽外套，特價1,290元。

日曜天地尋找折睡袋高手！連假第一天（4/4）下午2時舉辦「折睡袋高手就是你」趣味比賽，折得整齊且最快完成的前3名，分別可獲得3,000元、2,000元、1,000元日曜禮券，完成活動即可獲得參加獎100元日曜禮券。

此外，日曜天地日前針對1樓包包區進行改裝，例如RADLEY LONDON 、GUCCI、PRADA、LONGCHAMP以全新風貌呈現，同時也引進中、港、台明星所鍾愛的RABEANCO、日本親子潮牌CILOCALA，讓品牌度更齊全。4月4日至4月15日期間為歡慶開幕，祭出名牌包OUTLET價再降1折，包含LONGCHAMP、MICHAEL KORS、BURBERRY、PRADA均有優惠！

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