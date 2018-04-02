疑老婦輕生引氣爆釀2死 家屬痛批：為何拖累我們！

2018年04月02日 18:03 中時電子報 呂承哲

新北市三重區大同北路220巷一棟公寓今(2)日凌晨傳出氣爆，疑似是2樓1名年約70歲張姓老婦輕生引爆瓦斯，釀成2死5傷。當時3樓1名78歲劉姓老婦受到氣爆波及，遭到重物壓傷頭部，送醫不治，劉婦女兒下午製作筆錄時痛批，「為什麼要害到大家！」

案發當時，附近百公尺的民眾都被爆炸聲嚇醒，許多門窗都被震破，消防隊獲報趕抵現場救援，火勢約30分鐘撲滅。至於案發地點的259號2樓，屋內的張婦已燒成焦屍，3樓1名78歲劉姓老婦被發現時，已無生命跡象，送往北市馬偕醫院急救後不治。另有2男、3女共5名住戶分別受到輕微燒傷、割傷、擦傷，3人送往新北市立三重醫院、北市新光、北市馬偕醫院。

據《三立新聞網》報導，劉婦原本擁有整棟公寓，張婦是在10年前買下2樓。氣爆造成地板隆起，3樓的劉婦與外孫女遭到波及，女兒相當自責。劉婦大女兒下午前往派出所製作筆錄時，痛批張婦「要死就去別的地方死，為什麼要害到大家！」

由於張婦陳屍地點在廚房，旁邊又有瓦斯桶，不排除女子是輕生引爆瓦斯，但還有待調查釐清。

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(中時電子報)