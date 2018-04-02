昔鎖匠淪竊賊 穿藍白托作案露餡

陳嫌騎贓車犯案，腳上都踩著藍白拖，成為警方破案關鍵。（王文吉翻攝）

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曾經營鎖匙店的陳嫌，利用開鎖技能到處行竊，在中部地區犯案至少10餘起。（王文吉翻攝）

竊嫌竟是鎖匠！39歲陳男日前向身障人士購買刮刮樂，他強行拿走整本挑選，以1000元購買數張，並趁被害人不注意，摸走65張刮刮樂。警方獲報後，調閱監視器追查，發現陳嫌習慣穿藍白拖作案，因曾經營鎖印行，以嫻熟的開鎖技能偷車代步及犯案，警方依其身形特徵，查出陳嫌家住東勢，循線將他逮捕送辦。

東勢分局東勢派出所於2月中旬接獲彩券行業者報案，指稱1名男子假藉購買刮刮樂，故意繞到被害人身後挑選，旋即將刮刮樂返還後，急忙離去，被害人查覺有異，事後清查竟發現短少65張，損失1萬元，趕緊向警方報案，員警透過監視系統發現，竊嫌騎乘贓車犯案。

東勢派出所之後又陸續接獲民眾報案，指稱飲料店內的愛心零錢箱遭竊，還有放在機車上的安全帽也不翼而飛。警方透過店家等提供的監視器畫面，發現竊嫌作案時皆穿著藍白拖，鎖定有竊盜前科的39歲陳涉有重嫌。

因陳嫌涉及大甲2起汽、機車竊案，被大甲分局羈押中，東勢分局借提偵訊，查出陳嫌在東勢、苗栗三義、卓蘭、新竹等地，以及一分局、三分局轄區，共犯下10餘起竊案。警方表示，陳嫌原住苗栗，少年時曾經營鎖匙店，因經營不善鋌而走險，利用開鎖技能，竊取汽、機車代步，再偷取其他現金或物品。

(中時)

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