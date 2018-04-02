政府推新南向　南市經發局輔導6餐飲業者取得清真認證

2018年04月02日 18:17 中時 莊曜聰

台南市經發局2017年啟動商業現代化輔導計畫，鼓勵餐飲業者申請穆斯林友善餐廳認證，經過逾半年時間，共有6 家業者通過，印尼人何詩莉在成大商圈開的餐廳也入選。(莊曜聰攝)

國華街知名小吃修安豆花也取得清真認證。(莊曜聰攝)

走馬瀨農場以自種食材入菜，取得清真認證。(莊曜聰攝)

政府推動新南向政策，為提供穆斯林旅客到台南時能有更友善的消費空間，台南市經發局去年透過商業現代化輔導計畫，鼓勵餐飲業者申請穆斯林友善餐廳認證（ＭＦＲ），經過逾半年時間，共有6家業者取得認證，涵蓋飯店及小吃，並建立消費資訊平台，提供販售清真認證商品店家查詢，目前已有87家登錄。

經發局與中國回教協會合作推動認證，經送審、場勘、教育訓練及評鑑流程後，共有「台南桂田酒店」、「走馬瀨農場」、「蜜瑪印尼餐廳」、「無米樂米食館」、「園萊甜品良食」、「修安豆花」通過，加上原本的3家飯店及1家中央廚房，共有10家業者。

桂田飯店及走馬瀨農場選用在地食材入菜，都可端出一席菜餚，園萊甜品良食開在新營南瀛綠都心公園旁，因看到印尼看護常以泡麵果腹，因此加入認證，讓移工能安心吃甜點；修安豆花則是國華街的知名小吃，希望能吸引各國遊客。

無米樂米食館為了通過認證，建構了獨立廚房及食材儲存設備，負責人張美雪說，將結合遊程推出套餐，向海外行銷；在成大商圈開設蜜瑪印尼餐廳的何詩莉是道地印尼人，能夠推廣穆斯林美食，她覺得非常開心。

根據資料統計，外籍人士來台工作者人數逾67萬，其中印尼籍占4成，幾乎全為穆斯林人士，由於信仰緣故，飲食習慣不同，要找到適合的餐廳並不容易，餐飲業者若能取得清真認證，商機可期，目前六都通過認證的業者約有120家，多集中在北部，台南僅有10家，仍有成長空間。

經發局表示，全球穆斯林人口約有18億，占全球4分之1強，與華人市場規模相當，商機龐大，今年將會繼續輔導南市餐飲業通過穆斯林友善認證，將台南打造成穆斯林友善城市，吸引更多旅客造訪台南。

(中時)