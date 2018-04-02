達悟青年化身彩虹戰士 巡迴台中景點走唱

街頭藝人「彩虹戰士」柯勝傑巡迴到中社花市自彈自唱，娛樂前來賞花的遊客，一身招牌彩繪服裝，並戴上鋼鐵人頭盔，造型相當吸睛。（王文吉）

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街頭藝人「彩虹戰士」柯勝傑巡迴到中社花市自彈自唱，娛樂前來賞花的遊客，一身招牌彩繪服裝，並戴上鋼鐵人頭盔，造型相當吸睛。（王文吉）

擁有好歌喉的37歲達悟族青年柯勝傑，遠從蘭嶼來本島當街頭藝人，他穿著彩繪服裝、戴上鋼鐵人頭盔，化身「彩虹戰士」，揹吉他巡迴高美濕地、動漫巷、中社花市等景點彈唱。柯勝傑除以音樂傳遞快樂，還透過「借位」梗與遊客互動，拍下逗趣的「小人國」照片。

走進后里中社花市，遠從彩色教堂處傳來爽朗笑聲，37歲柯勝傑是街頭藝人，去年初他來到中社花市彈奏吉他，娛樂前來賞花的遊客。「我想帶給別人快樂！」柯勝傑表示，鋼鐵人有英雄架式，他戴上鋼鐵人頭盔、穿上彩繪服，能吸引人注意，揹起吉他，到處走唱，有時候也會到高美濕地、動漫巷等地開唱。

柯勝傑說，當他到高美濕地時，一邊彈吉他唱歌，一邊欣賞夕陽，相當悠閒愜意；來到中社花市彈唱時，微風吹來，帶有陣陣花香，令人神清氣爽；身處動漫巷時，覺得鋼鐵人的自己彷彿融入其中，成為漫畫中的一角。

除自彈自唱外，柯勝傑還會幫遊客照「縮小鏡」，用借位拍照手法，呈現「鋼鐵巨人手捏小人」的逗趣照片，吸引不少人爭相合影。每當柯勝傑來走唱時，中社花市總會為他準備便當，花市老闆賴啟文指出，許多遊客賞花時還可聽音樂，僅以便當感謝他為花市帶來歡樂。

(中時)

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