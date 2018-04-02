《中時晚間快報》政府砸7000億新南向 行政院竟無完整計畫

2018年04月02日 18:02 中時電子報 綜合報導

◎政府砸7000億新南向 行政院竟無完整計畫

親民黨立院黨團今舉行記者會表示，政府打算將全國農業金庫近7000資金投入政府開發協助(ODA)計畫，藉此推動新南向政策，然而行政院至今仍無法提出完整計劃案，僅提供一份簡報資料做說明，每一次的質詢中，沒有一個官員能明確說明參與部會究竟扮演什麼角色，親民黨團總召李鴻鈞批評這簡直是拿人民納稅錢去賭博。

◎南部振興觀光方案 預計暑假上路

花蓮強震後，交通部提供住宿補貼優惠方案救花蓮觀光，交通部長賀陳旦表示，為了振興國旅市場，第二波會選在南部地區，包括高雄、台南、屏東、澎湖，也有同樣的觀光振興方案，可能在五月中左右提出方案，希望能在暑假前上路。

◎南韓盼舉行韓美朝三方峰會

南韓總統府青瓦台高層幕僚2日表示，為朝鮮半島和談，南韓希望先舉行南北韓和美國領導人的三方高峰會談。

◎台日合作《盛情款待》歌王楊烈扮富爸爸覺得有趣

台日合作的清新電影《盛情款待》結合京都美景及日本傳統待客之道的精神，藉由一個位在琵琶湖畔的溫泉老飯店的轉變，而引發兩個家庭相遇的溫暖故事。電影邀請日本知名女星田中麗奈、影后余貴美子與台灣小生王柏傑共同演出，在不同文化背景下如何以「盛情款待」的心情對待彼此。

(中時電子報)