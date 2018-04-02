林明溱前往泰雅渡假村會勘停車場廣大面積坍塌 並研商解決方案

▲泰雅渡假村入口處停車場因北港溪河道基礎保護工程坍塌，造成廣大面積塌陷。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱（中）由縣府工務處長陳錫梧（左）、原民局長張子孝（右）等人陪同會勘泰雅災修工程。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱關心泰雅渡假村入口處停車場廣大面積坍塌案，擔心危及遊客出入安全，今2日下午前往現場會勘，了解坍塌情形，當場表示，縣府將盡快協助改善；林縣長也希望中央能從寬認定，納入災修工程，加強北港溪河道的保護工程，避免災害持續擴大。

林縣長一行由縣府工務處長陳錫梧、原民局長張子孝及相關單位陪同，前往泰雅渡假村會勘了解。泰雅渡假村總經理李吉田表示，此處坍塌點是受去年連日豪雨，造成地層下陷，大規模滑落，今年雨季又將來臨，為維護遊客安全，希望縣府能協助盡速改善。

林縣長表示，泰雅渡假村為知名觀光景點，大面積的崩塌實在很危險，基於遊客安全及觀光旅遊需求，縣府將會盡快協助改善，並也希望中央在認定、核准天然災害災修工程時，應從寬認定，避免災情繼續擴大。

今天下午也陪同前往會勘的第三河川局課長鐘翼戎及工程師指出，有關該河段河川區內的基礎保護工程，該局已設計發包中，將會盡快配合施作，避免雨季時河道水流侵蝕邊坡，造成更嚴重的坍塌。

至於河川區外的邊坡、擋土牆部分，則由縣府工務處負責，初步研議，將會由疏濬的開採砂石進行填補，而蛇籠護岸部分則需由縣府向河川局申請後，採就地取材方式施作。

(中時)

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