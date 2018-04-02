高地供水不足鬧水荒　民代促台水速換管線

基隆市中山區西定路132巷上方一帶，長年以來因高地供水加壓不足，導致缺水情況頻頻發生，市議員張錦煌特助暨中山區議員參選人張秉鈞，2日邀集相關單位前往會勘，要求水公司於今年7月底前完成老舊管線的汰換。（張穎齊翻攝）

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基隆市中山區西定路132巷上方一帶，長年以來因高地供水加壓不足，導致缺水情況頻頻發生，經查發現是老舊水管遲未汰換，水公司承諾於今年7月底前完成管線替換。（張穎齊翻攝）

基隆市中山區西定路132巷上方一帶近200多住戶，多年來因為高地供水不足、水壓不穩，造成民眾長期飽受無自來水可用的情況。市議員張錦煌服務處今（2）日邀集相關單位前往現勘，要求台水盡速汰換老舊管線，並預計今年7月底前完工，藉此改善居民的生活。

基隆市平地較少，9成4面積都屬於丘陵等高地，以致居住在高地的住戶，長期飽受缺水之苦。議員張錦煌服務處特助張秉鈞收到民眾的陳情後，並邀集立委蔡適應服務處、市府工務處、自來水公司、中山區公所及西華里辦公處現勘，共商改善方案。

「已經長達50多年都如此！」張秉鈞指出，西定路132巷上方一帶供水不足的問題，已長達50多年，尤其是夏天最為嚴重，經查發現是因為原有的加壓設施過於老舊，已不敷使用，有鑑於飲水是每個人日常生活的基本所需，所以要求自來水公司在7月底前完成系統汰換，提供穩定的水壓及良好的品質。

台灣自來水公司第一區管理處會勘後表示，為加強改善供水系統的壓力管控，並減少區域破管漏水機率，以穩定用戶的用水，已針對西定路132巷內計畫增設加壓站，並進行分段加壓，藉此解決尖峰時段管線末端供水分配不足的窘境，並會在7月底前完成老舊管線的汰換。

台水指出，除了將持續透過尖離峰時段，控制供水壓力，以符合民眾的用水需求外，另規畫將單段高壓供水的管線，切割成分段、分區加壓，降低管線的供水壓力及破管機率，同時呼籲民眾應依規定增設水塔或蓄水設備，以達穩定供水。

(中時)

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