保障農民收入　農業保險年底立法

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為催生農業保險立法，農委會今日邀請農民、農民團體、專家學者、產險公司、財政部及金管會等代表出席參加「農業保險制度及立法公聽會」，說明該會推動農業保險情形，聽取各方意見，以作為立法參考。

農委會表示，前於2016年底舉辦《農業保險法草案》公聽會廣納各界意見，惟考量當時國內試辦品項及經驗尚不足，為求周延，先行擴大試辦，並重新檢視評估制定專法之可行性與必要性。因此，該會在2017年加強推動，陸續開發完成釋迦、水稻、雞禽流感、養殖水產、石斑魚以及芒果區域產量型保險等多張保單，總計投保件數5397件、保險金額7億554萬元，投保成效逐年成長。

農委會說明，部分投保梨、水稻、芒果及石斑魚保險獲得理賠的農漁民，在公聽會中分享如何運用保險分散農業經營風險的經驗，並希望政府擴大規劃農業保險品項與加強宣導農業保險的正確觀念，並能儘速訂定農業保險法，有了法源，才能提供農民穩定的保費補助，提高農民投保意願。

與會學者專家也表示，農業保險可以集合多數農民的保費，利用大數法則，填補個別農民損失，在現今極端氣候發生頻率逐年增加之時，以目前試辦方式推動成效有限，惟有訂立專法，才能全面的推動農業保險，提高保險覆蓋率，穩定廣大農民收入。

農委會強調，農業保險執行的複雜度及難度均高，從各國發展農業保險的經驗來看，推展農業保險極需要政府強力的支持及參與，包括建立風險分散機制、給予農民保費補助及提供產險公司及農會等保險人租稅方面優惠等，但仍須聽取社會各方意見。經過三年多的試辦，已累積一定經驗，規劃今年將完成制定農業保險法，以建立完善的農業保險制度。

(中時)

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