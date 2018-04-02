台中斥資12‧4億打造「中台灣電影中心」 2020竣工

2018年04月02日 18:29 中時 張妍溱

「中台灣電影中心」2日舉行新建動土典禮。（張妍溱攝）

李安導演的電影《少年Pi的奇幻漂流》在台中市水湳智慧城基地拍攝後留下「造浪池」已搬到霧峰影視基地，經中央、地方斥資12‧4億元、占地約1‧48公頃打造「中台灣電影中心」2日舉行新建動土典禮，預計2020年底完工。不僅是地方影視中心！未來除推動影視及動漫發展，ACG動漫產業可望蓬勃發展。

「築巢引鳳！」林佳龍指出，霧峰區中台灣影視基地內有2大1中的攝影棚已成為台灣最大拍片處，未來在水湳低碳創新城市以「智慧、低碳、創新」3大主軸做為基礎的複合式「中台灣電影中心」帶動發展，包括AVR體驗、遊戲互動並結合未來的漫畫影產業的人才培育。

「中台灣電影推廣園區」計畫，包含位於水湳經貿園區的「中台灣電影中心」及位於霧峰的「中台灣影視基地」，其中「中台灣影視基地」整體工進達76％，預訂今年中旬完工；未來由「中影八德股份有限公司」進駐營運，水湳「中台灣電影中心」打造全台首座「國家漫畫博物館」與「中台灣電影中心」合建，目標打造台中市成為台灣影城重要里程碑。

擁有流線時尚感的建築外觀，地下3層、地上7層樓的「中台灣電影中心」兼具實用功能，總樓地板面積約3萬8千多平方公尺，其中1萬2千多平方公尺空間做為國家漫畫博物館使用，1萬2千多平方公尺為電影中心，規畫9座影廳，其中2座為藝術電影播映廳，其餘OT委外商業運轉，另戶外影城可容納約3000人。

(中時)