白色恐怖之下不自由的噤聲日常 國家人權館特展紀念

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東吳大學弦樂四重奏演奏出多首耳熟能詳的歌謠，包括〈燒肉粽〉、〈望春風〉到〈四季紅〉等，這些全都是白色恐怖時期的查禁歌曲。 文化部國家人權博物館2日舉行「2018言論自由日─噤聲的日常」特展，包括文化部次長丁曉菁、鄭南榕基金會董事曹欽榮、藏書家石文傑以及多位政治受難者及家屬出席。

國家人權館館長陳俊宏表示，我國在1948年是參與世界人權宣言起草的成員國之一，但從1949年起，政府頒布戒嚴令，長達38年的戒嚴統治，使人民生活產生巨大的影響，不僅禁書、禁歌，台灣的文化產業也因管制政策及措施深受影響。

這次展覽將帶領民眾從庶民日常生活的角度，檢視國家體制系統性的監控，如何一點一滴滲透到人民的生活與心理層面，印下深淺不一的白色烙痕。

文化部丁次長曉菁致詞時則表示，現在我們享有的言論自由，是許多政治受難者前輩及社會運動者過去的犧牲與努力所促成。言論自由雖然已被視為基本人權，但在國內外，言論自由仍面臨挑戰，爭議事件屢見不鮮。享受自由的當前，仍需警醒捍衛自由發聲的權利，才能建立理性成熟的民主社會。

「2018言論自由日特展」自即日起到12月16日展出，地點在白色恐怖景美紀念園區，以戒嚴時期人民日常為主軸，透過影音動畫、互動裝置，重現威權統治下無所不禁、處處需小心的氛圍，細察「戒嚴幽靈」如何影響著台灣每一世代，進而反思言論自由在當代社會所面臨的挑戰與意義。

(中時)

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