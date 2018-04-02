捲入多起房屋買賣詐騙 北市土地代書公司挨告

北市大同區某土地代書公司再捲入房屋買賣糾紛被告。〔謝明俊攝〕

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被害屋主在發現房屋尾款未付清即遭買方設定貸款。〔地址及人民馬賽克〕。〔謝明俊翻攝〕

月前遭本報踢爆北市大同區某土地代書公司，專門利用買屋名義，乘機在交付尾款前隱暪屋主，暗中將買賣標的房屋過戶設定貸款，近日又有陸續有多名被害屋主，出面具狀向承辦的士林地檢署及大同分局偵查隊指控遭該代書公司及內部人員詐騙，手法如出一轍，最高金額的房屋是位在大安區一棟價值3千多萬元的房產，檢警受理正依法傳喚代書公司人員接受調查中。

2017年底，先後有2名屋主向士林地檢署及大同分局偵查隊提告，指稱他們在網路591租屋網刊登售屋廣告，有自稱是夫妻檔買主出面洽談，相約在北市大同區大龍街一家土地代書公司簽約，對方給付屋價的1成當做頭期款，屋主收到頭款後不疑有它，於是交出房屋土地所有權狀，給對方辦理銀行貸款等相關手續，卻不料，買方取得土地所有權狀，立即暗中將房屋過戶，再向疑似地下錢莊金主設定借貸高額貸款。

由於雙方當初簽定房屋買賣契約時，買方都會假藉理由要求2至3個月的完約時間，原屋主沒有警覺下簽名同意，買方取得貸款，沒有立即付清原屋主尾款，原屋主查知房屋已被過戶設定借貸，經上門理論，買方藉詞拖延，認為買方涉有詐欺之嫌，於是具狀向檢警提告。

據警方調查，這個代書公司旗下有多名地政士配合，並由數人專扮買主，出面與屋主洽商購屋，簽約時都會約在同一家土地代書公司進行，警方發現這家公司組織分工非常專業，背後有專人在操控指揮，依法傳喚負責人等到案接受調查。結果在警方依法傳喚及媒體披露後，該組織立即找來原屋主，付清尾款後與原屋主達成和解，原屋主因而撤銷告訴。

但近日，大同分局警方又陸續接獲4名屋主前來提告同一家土地代書公司，房屋標的物分別位在北市大安區、新北市永和區、板橋區以及三重區等地區，屋價最貴的是大安區的 房屋，買賣價碼3千1百5拾萬元，手法如出一轍，警方依序通知被害屋主前來調查買賣過程細節後，將另傳喚買方當事人到案接受調查。

(中時)

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