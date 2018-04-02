救護現場串聯醫院上雲端 桃園「雙E行動」啟動

2018年04月02日 18:29 中時 葉臻

消防隊救護人員現場演示使用方法。（葉臻攝）

「雙E行動」啟動後將串聯救護現場與醫院。（葉臻攝）

桃園市政府消防局今年啟動「雙E行動」，與衛生福利部桃園醫院等8家中度以上急救責任醫院合作，透過今年啟用的雲端救護管理系統，在救護4大急重症病患時能將院前12導程心電圖、血壓、血糖、血氧及體溫等資料即時傳入醫院，提供醫治資訊提升救護效能。

桃園市消防局長胡英達表示，「雙E行動」啟動後，將針對在救護現場被評估為疑似缺血性胸痛、疑似腦中風佔、到院前心肺功能停止和重大創傷的4大急重症病患，以雲端救護管理系統將院前12導程心電圖、血壓、血糖、血氧及體溫等資料即時傳輸到送往救治的醫院，讓救護車與醫院資訊串聯共享，到院就能馬上對症下藥進行治療。

胡英達表示，4大急重症病患占了桃園市2017年的救護出勤量10％，「雙E行動」則獲得獲得林口長庚、桃園醫院、北榮桃園分院、國軍桃園總醫院、聖保祿醫院、敏盛醫院、壢新醫院及天晟醫院等8家中度以上急救責任醫院響應配合，可望能大幅提高病患的存活率，預計年底前桃園市內40個分隊將各有2套用來測量院前12導程心電圖、血壓、血糖、血氧及體溫等資料並上傳雲端的五合一設備。

今年啟用的雲端救護管理系統是由桃園市救護義消、恆順升國際有限公司總經理宋孟文，根據協勤時的實務經驗開發，能串連救護現場和醫院，將現場測得的生命升裡數據上傳，讓醫院先行分析預備治療。

桃園醫院院長鄭舜平則表示，桃園醫院已通過「重度級急救責任醫院」，也是桃園市緊急醫療救護主要的後送醫院之一，光是2017年接收的119後送傷病患就高達1萬多人次，這此也會全力以赴做為「雙E行動」的起點。

桃園市長鄭文燦則感謝中壢仁海宮、優沛可股份有限公司及林永等先翁暨家屬等的大力支持，共捐贈500多萬園協助消防局建置、發配五合一設備，消防局2日也與桃園醫院簽訂共同合作備忘錄，未來將針對整合雙方緊急醫療與救護資源等創新研究、學術交流進行合作，消防局今年也擴大交流，由各責任醫院遴派12位醫師擔任醫療指導師，提供消防人員更完善的緊急救護相關醫療諮詢及技術協助。

(中時)