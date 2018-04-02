公館鄉藝術文化節 號召千人彩繪陶土樂

2018年04月02日 18:54 中時 李佳玲

公館鄉藝術文化節將在14日啟動，號召千人彩繪陶土樂。(李佳玲攝)

苗栗公館藝術文化節將於4月14日、15日兩天在苗栗特色館登場，公館鄉公所整合地方產業特色及觀光景點，規畫千人彩繪陶土樂、親子健行、客語歌唱大賽及晚會等活動，歡迎全國各地的遊客到公館小旅行，體驗客庄獨特魅力。

立委徐志榮表示，公館除了是陶藝之鄉，也盛產多元豐富的農特產品，包括福菜、柿餅、紅棗、芋頭等，品質優異，金牌農村黃金小鎮休閒農業區景緻優美，春遊公館體驗客庄之美，保證不虛之行。

公館鄉鄉長曾美露指出，今年公館鄉藝術文化節活動亮點「千人彩繪陶土樂」將於14日率先登場，3日上午8點起受理網路報名，歡迎全國各地的民眾到公館陶鄉彩繪陶土，製作自己專屬的客製化彩陶，體驗陶藝之美。

14日開幕當天下午還有紮稻草人創意競賽及客家跌三烏傳統技藝競賽，兩天活動期間並安排12場次注連繩DIY活動，民眾只要捐出2張3~4月份發票，即可換取祈福開運幸福稻注連繩DIY材料1份，募集的發票將捐贈給華山基金會做公益。

此外，為推展公館鄉的農特產品增加農民的收益，活動期間規畫有農村創意市集，邀集公館鄉農會產銷班及當地小農展售當地農特產品，讓參加的民眾可以玩得開心吃得安心。

(中時)