惟毅劈腿張艾亞淋雨長跪腿麻　自嘲「洗門風」

張艾亞和惟毅劇中雨中長跪。（台視）

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張艾亞和惟毅劇中雨中長跪，冷皮皮挫。（台視）

張艾亞和惟毅在台視新八點檔新戲《情·份》詮釋年輕版方文琳與羅時豐，日前兩人拍攝一場雨中下跪戲碼，不僅要低溫淋雨，雙腳還跪到發麻，惟毅表示，因站起來更痛，索性換鏡位不起來，「但艾亞怕冷躲到在室內等，只剩我一人跪著，這樣很像是『洗門風』」！

兩人當天一早開心出外景，沒想到下午拍攝淋雨長跪戲，就大感吃不消。為了這場戲，劇組特地出動水車，張艾亞第一次獻出「濕身」戲，感嘆現實和想像有極大落差：「我曾想會很辛苦，但沒料到這麼不容易，是很特別的經驗！」一旁的惟毅打趣說：「因為妳難得來，一定要讓妳演夠本！」張艾亞無奈回說：「真是太夠本了！」

張艾亞在《情·份》客串飾演年輕版的方文琳，因爭取到與以往不同的苦情角色讓她相當珍惜，期望能掃除她過去給觀眾「嬌嬌女」形象，但過程辛苦出乎意料，張艾亞笑說：「本來想只是客串，沒想到這角色這麼苦命！」但她也隨即轉換成樂觀心態：「人生就是要多體驗，畢竟也沒機會跪在路上淋雨。」她更許願希望以後體驗「跳海」戲碼。

其實她跟惟毅拍戲前已為寒天跪地的「濕身」戲做足了準備，不僅衣服裡包了三層保鮮膜還穿雨衣，防水工作已做得相當確實。另外張艾亞更利用現場手套自製護膝「跪得容易」，她自嘲：「很像在演還珠格格！」不過令她感到最艱辛的竟然不是跪，「因頭髮太多，最痛苦的是頭套太緊，一戴上頭套就像金箍咒，腦子很脹」！

(中時)

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