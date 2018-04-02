40歲談姊弟戀閃嫁生女　林心如：年齡不是問題！

林心如。（ELLE雜誌）

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林心如。（ELLE雜誌）
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林心如。（ELLE雜誌）

林心如與老公霍建華相差3歲的姊弟戀開花結果，戲劇作品《我的男孩》中也和張軒睿大談姊弟戀，40歲才閃電結婚生女的她，日前接受《ELLE》雜誌專訪時，以過來人的經驗分享：「我一直覺得年齡不是問題，最重要的是兩個人是否擁有相同的價值觀，能不能互相溝通，還有這個男生的心智夠不夠成熟。」

林心如建議，千萬不要為了談戀愛而談戀愛，每個人一定都會遇到屬於你對的人，當這個人還沒有出現，就好好享受你自己的單身生活吧。況且結婚之後，如果又有小孩，自己跟自己相處的時間會愈來愈少，所以活在當下真的很重要！

被問到在忙碌的演藝事業與家庭生活之間該如何取得平衡？林心如說，由於女兒現在年紀還小，在可以的能力範圍內，她希望可以多多陪伴女兒，不想要錯過女兒的成長過程。但這並不意味著，她就必須要放棄工作，「我很幸運，我的工作是我可以控制與選擇的，所以我不會把完全的時間都放在家庭上，也不會為了工作捨棄陪小孩的時間。因此現在的比重安排，都會盡量把工作安排集中在一起，比如說，每次飛出去的時間盡量一周不要超過3至4天。如果可以在台北工作，就更好了，可以天天回家」。

(中時)

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