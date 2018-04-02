合歡山杜鵑花況 每日即時影像15日啟動

太魯閣國家公園合歡山每日花況即時影像，受山區氣溫影響花況，將延至4月15日啟用。（許家寧翻攝）

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民眾發現合歡東峰杜鵑花況還停留在去年6月的影像。（許家寧翻攝）

廣獲遊客好評的太魯閣「合歡山花況每日影像訊息」網站，今年受到山區氣候低溫影響，合歡山區只有小部分玉山杜鵑綻放，台14甲線公路花況仍呈現含苞待放情形，太管處花況即時影像將延至15日，遊客屆時可上網了解最新花況情形再出發上山賞花。

每年四、五月合歡山高山杜鵑花陸續綻放，台十四甲線公路沿線就能欣賞到杜鵑花，每天吸引眾龐大的賞花和旅遊人車潮，又以石門山、合歡尖山及合歡東峰等步道兩旁盛開的一大片玉山杜鵑、紅毛杜鵑，美景如畫，最受賞花民眾歡迎。

太魯閣國家公園管理處特別提供「花況即時訊息」線上服務，每日派員前往各合歡山周邊的山頭拍攝、上傳每日最新的花況影像，讓遊客一目了然山上的開花的情況，不過原定在4月1日展開服務，卻被民眾發現網站怎麼還停留在去年6月的影像。

合歡山管理站指出，今年受到寒流一波波來襲，導致整個玉山杜鵑延後開花，加上近日又有另一波大陸冷氣團來襲，山區氣溫預計還會降到15度左右，目前杜鵑花多呈現花苞的狀態，只有少數的杜鵑綻放，預計盛開的時間最少還需要1至2周。

太管處表示，合歡山杜鵑花況每日影像訊息網站將延至4月15日啟動，遊客只要進入太管處網站的首頁，點選右上方的「影音專區」，立即取得合歡山區各種高山花卉最新花況，影像訊息的服務一直持續到6月30日花季結束為止。

(中時)

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