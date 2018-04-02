慈濟援建公館、苑裡國中減災工程動土

2018年04月02日 19:03 中時 李佳玲

慈濟基金會援建縣立苑裡高中、公館國中減災希望工程，2日上午開工動土，舊校舍全部拆除重建，將提供學生安全、舒適的學習環境。（李佳玲攝）

慈濟基金會援建縣立苑裡高中、公館國中減災希望工程，2日上午開工動土，舊校舍全部拆除重建，將提供學生安全、舒適的學習環境，同時期勉師生們應感恩、惜福，認真教學、努力學習，培育下一代都能夠出人頭地，同時傳承發揮慈濟的大愛精神，回饋社會。

縣立苑高援建工程分2期施工，第1期新建2棟建物，共計56間教室，第2期行政大樓22間教室及一座可容納1200人的活動中心，整體校舍工程預計2021年落成啟用。公館國中新建4棟58間教室亦分2期施工，預計2年半內全部完工。

慈濟基金會援建的校舍，計有縣立苑高教室78間、活動中心、公館國中4棟教室58間、後龍國中3層樓教室32間、造橋國中3層樓教學大樓及六合國小組合屋14間、后庄國小7間組合屋，總金額約8億655萬元。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，由於縣立苑高、公館國中、造橋國中、後龍國中校舍老舊，安全堪虞，3年多前率縣府團隊、校長親赴花蓮慈濟說明實況，希望慈濟能將縣內學校列入減災希望工程。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，社會的希望在人才，人才的培養在教育，教育是希望工程，感恩縣府、學校及志工讓慈濟能有機會幫助苗栗學子，讓孩子們擁有安全、舒適的學習環境。

(中時)